強化嚇阻重罪！洪孟楷拋「增設鞭刑」 考慮明年推動公投

洪孟楷今召開記者會，表示針對重大犯罪，擬明年推出鞭刑公投。（翻攝自洪孟楷臉書直播）

國民黨立委洪孟楷今（3 日）舉行「白玫瑰拒絕廢死大法官週年 被害人權益繼續沉睡」記者會，希望強化性侵、虐童、詐騙等重罪的刑度，並提出研議增設鞭刑，他表示，將考慮於明年推動公投，讓社會決定是否將鞭刑納入我國刑罰，他強調嚴刑峻罰的目的不是懲罰好人，而是有效嚇阻犯罪、懲戒加害者。

洪孟楷等立委今日與多名重大刑案被害者家屬及民間團體共同召開記者會，指出1年來圍繞死刑與被害人權益的討論仍停滯不前，他表示，儘管立法院已否決支持廢死的大法官被提名人，但行政部門尚未提出明確檢討或回應。

洪孟楷引用新加坡經驗，認為提高刑度有助增強嚇阻效果，並指出民調顯示7成民眾支持鞭刑，因此，他將在下會期提出相關修法方向，討論是否在虐童、性侵、詐騙等重大犯罪中增列鞭刑，將整理各界意見後，正式發函行政院、司法院、法務部等相關部會，要求後續檢討與追蹤。

洪孟楷透露，將考慮於2026年推出鞭刑公投，「除施以原有刑罰之外，再增加上鞭刑刑責，大家是否同意？」讓民意直接表態是否引入此項刑罰，他強調，僅針對性侵、虐童、詐騙等重大犯罪，並不會無限上綱、違犯比例原則。

洪孟楷表示，嚴刑峻罰的目的不是要懲罰好人，而是要嚇阻犯罪、懲戒壞人，面對壞人要有更嚴格霹靂的手段，讓他不敢犯罪，因此無論死刑或鞭刑，罪大惡極者該付出應有代價，才能保障守法民眾；公投是一個方向，也是彙整全國民意的方式，讓國人參與想要的社會。





