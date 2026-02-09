強化嚇阻 白宮強烈支持台灣提高軍費

賴政府拋出1.25兆元國防特別預算，但在立法院持續被在野黨封殺，美方不斷向在野黨喊話，美媒《國會山莊報》8日報導，白宮表示，「強烈」支持台灣透過「改革和增加國防開支的承諾」，以強化國防和嚇阻能力。

《國會山莊報》以「玩火：台灣國防支出之爭令對華鷹派擔憂」為題報導指，因反對黨要求妥協，賴清德總統力推400億美元國防開支計畫陷入僵局，引發美參議院對華鷹派人士的批評。

「我認為台灣的政治裂痕非常深。」美國智庫「防禦優先作為」的亞洲部門主任高德斯坦表示，賴清德及其政黨在過去1年中遭遇了一些挫折，某種程度增強了反對黨的力量和意志，讓反對黨現在更加大膽。

報導並指，台灣政府認為國民黨和民眾黨否決了《國防特別條例》的作法，是對台北的國際盟友發出錯誤訊號。美國一些國會中關注國防事務的議員也認同此一觀點。民主黨參議員達克沃斯表示，鑑於持續面臨中國的威脅，台灣擁有自我防衛所需要的資源至關重要。「過去1年，我一直在與台灣的同行溝通，勸阻他們採取類似大幅削減國防開支的措施，希望他們能改變主意」。

曾任前副總統錢尼副國安顧問的葉望輝則對幾位參議員就此問題表達關切的作法表示讚許，但對國會和媒體中更多政策制訂者未就此發聲感到「失望」。

報導指，白宮表示，「強烈」支持台灣透過改革和增加國防開支的承諾，以提升國防和嚇阻的努力。川普政府高級官員6日向《國會山莊報》說，歡迎賴清德宣示2026年將國防開支提高到GDP的3％以上，並在2030年達到5％，至於國防項目的具體細節，則請詢問台灣當局。對此，國務院未予置評。