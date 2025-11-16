強化因應大陸灰色地帶作戰 日本首批近海巡邏艦下水

日本海上自衛隊的第一批2艘新一代櫻級近海巡邏艦（OPV），13日在日本海洋聯合公司（JMU）橫濱市磯子造船廠舉行下水暨命名儀式，分別命名為櫻號（OPV 901號）及橘號（OPV 902號），預定於2027年1月及2月交艦服役，將強化海上巡邏及因應大陸灰色地帶作戰的能力。

海自新型近海巡邏艦的第一艘櫻號下水。(圖/截自海上自衛隊臉書)

據防衛省表示，為了自衛隊因應少子化導致的人力不足問題，新型巡邏艦採用高度自動化設計，僅需30名海自隊員即可滿足日常作業與維護需求。新型近海巡邏艦具備長期航行能力，適合執行東海海域的警戒與監視任務，加強因應大陸的海洋擴張野心。

海自的新型櫻級近海巡邏艦全長95公尺，舷寬12公尺，標準排水量1900噸，艦體外型採用匿蹤設計。艦上配備柴電混合推進系統（CODLAD），最高速率每小時46公里。

同時下水的第二艘新型近海巡邏艦橘號。(圖/截自海上自衛隊臉書)

櫻級的主要武裝只有1座30公厘機砲，艦體後段則配置機庫及飛行甲板，未來可部署美國Shield AI公司的V-BAT型垂直起降無人機，進一步拓展海域覺知能量。

防衛省於2022年制訂的「防衛力整備計畫」規劃新型近海巡邏艦建造計畫，希望以低成本、低人力的艦艇，強化海自的海上巡邏能力，預定在大約10年內建造12艘新型近海巡邏艦。目前已有4艘開工，第3、4艘同型艦預計於2026年3月下水、命名。

