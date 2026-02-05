強化因應捷運無差別攻擊 蔣萬安親視察雙北聯防演練 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

為強化台北捷運公司因應突發危安事件的緊急應變能力，雙北市政府於今（5）日下午，在中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」區間，舉行捷運危安攻擊模擬演練。台北市長蔣萬安與新北市副市長朱惕之一同視察演練過程，並感謝所有參與人員的投入，強調演練務必「做到位、做紮實」。

蔣萬安表示，去年12月台北車站及捷運中山站發生無差別攻擊事件後，市府即刻啟動三階段高強度維安演練，全面檢視並強化捷運及公共運輸安全機制，避免類似事件再度發生。

蔣萬安指出，第一階段於114年12月26日在捷運市府站，結合地下商圈，進行複合型隨機攻擊演練；第二階段則於1月22日移師台北車站四鐵共構、四條地下街及大型百貨，由中央與地方共同聯防；今日第三階段則進一步提升強度，進行跨縣市、跨區域、跨單位的雙北聯合演練。

蔣萬安說，今日演練重點在於雙北城市啟動聯防機制，在指揮調度、情報傳遞及橫向協調等面向進行精準對接，確保第一時間有效應變，全力守護市民安全。

蔣萬安也提醒各單位同仁，不應隨著時間推移而降低警戒心，必須時時保持高度警覺。他引用「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」指出，應秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」原則，將所有可能風險納入考量。

蔣萬安強調，捷運與公共運輸是市民日常生活的一部分，看似平常，卻不能忽略任何一個安全環節，並要求各單位「寧可撈過界，不要三不管」，跨機關、跨單位全力防堵任何潛在危害。

最後，蔣萬安感謝所有參與演練同仁的付出與專業表現，並期勉各單位牢記演練中的每一個環節，未來若遇實際危安狀況，務必確實落實相關作為，確保市民安全。

照片來源：台北市政府

