強化國安案件偵辦專業能力 基隆地檢署辦理軍港交流

基隆地檢署為提升檢察官偵辦國家安全相關案件之專業能力，並加強與相關機關的合作，昨(11/19)日舉辦一系列軍事、港務參訪交流及海底電纜破壞案件教育訓練活動，希望深化檢察官對轄區內特殊案件背景的理解，並強化跨機關聯繫管道。

整個活動由基隆地檢署檢察長柯宜汾率隊，先前往位於基隆港西岸的一三一艦隊，了解艦隊營區及艦艇設備的運作情形，同時與艦隊長、海軍少將劉勝山及各級幹部針對軍事單位常見的司法案件進行深入討論。透過此次交流，雙方不僅增進了彼此業務的認知，也建立起未來辦理軍法案件的溝通機制，使檢察官能更準確掌握案件中的軍事意涵，進一步提升認事用法的精確性。

基隆地檢署參訪人員聽取台灣港務股份有限公司基隆港務分公司主任秘書林健明說明。基隆地檢署提供

隨後，一行人轉往基隆港東岸的台灣港務股份有限公司基隆港務分公司進行參訪，在基隆港務分公司人員的引領下，檢察官深入了解基隆港的運作模式及郵輪旅客通關流程，為未來相關案件的偵辦奠定基礎。

基隆地檢署檢察長柯宜汾(圖左)致贈感謝狀給台灣海洋大學助理教授王官苒(圖右)。基隆地檢署提供

此外，地檢署還特別邀請交通部港務局組長劉嘉洪及台灣海洋大學助理教授王官苒，分別就港口國管理（PSC）及船舶下錨實務等議題進行專題講授。講座結束後，檢察官與專家展開熱烈互動，就海底電纜破壞案件相關技術問題進行深入探討。

基隆地檢署表示，這次參訪與教育訓練，不僅提升了檢察官對軍事與港務特殊案件背景事實的認識，更促進了與基隆港相關業管單位及專家學者的交流合作。未來，地檢署將持續深化跨機關合作機制，以更高效、更專業的態度應對轄區內的特殊司法案件，確保國家安全與公共利益的維護。

