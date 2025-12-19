［強化國門安全］航警局全面提升機場巡邏與警戒密度

【警政時報 戴昱弘／桃園報導】針對今（19）日臺北市發生隨機暴力犯罪事件，航空警察局高度重視，局長趙瑞華第一時間指示保安警察大隊即刻啟動強化維安機制，全面提升機場安全警戒層級，確保旅客安全與國門秩序。

保安警察大隊隨即調整勤務部署，針對桃園國際機場第一航廈、第二航廈等重要航空樞紐，加密巡邏密度並提升警戒強度，強化嚇阻效果，讓旅客安心出入境。

局長趙瑞華表示，鑒於大眾運輸系統一旦發生治安事件，易引發社會不安情緒，航警局已即刻採取下列具體強化作為：

一、提高巡邏頻率與見警率

針對航廈內非管制區、捷運連通道、航站候車區及出入境大廳等人潮密集場所，增加巡邏組別與頻次，並採雙人或多人編組執勤，提升見警率，發揮即時防制與犯罪嚇阻效果。

二、強化捷運及交通樞紐連通處維安

特別加強桃園機場捷運及臺北捷運松山機場站等連通區域巡守，並與機場公司、捷運公司維安人員建立即時聯防與通報機制，確保突發狀況能迅速反應、即時處置。

三、精進應變裝備與科技監控運用

第一線巡邏員警除配備標準警用裝備外，亦加強防護器材整備，並善用機場環場監控系統，即時掌握異常人、事、物，輔助偵蒐作業，嚴防模仿犯行發生。

四、加強可疑人物主動關懷與盤查

對於於航站內徘徊、行為異常或疑似危害公共安全之人員，要求同仁主動關懷，必要時依法進行盤查，務求將潛在風險阻絕於國門之外。

航空警察局重申，維護旅客安全與機場秩序是責無旁貸的核心任務。面對任何影響公共安全的暴力或不法行為，警方將秉持「零容忍」態度，嚴正執法、絕不寬貸。

航警局也呼籲民眾，於機場內如發現任何可疑人、事、物，或感受到安全威脅，請保持冷靜，立即撥打 110 報案，或就近向員警及服務人員求助。航空警察局將持續守護國門安全，提供國人及國際旅客安心、穩定的候機環境。

