【「強化國防投資與國家整體發展」座談會】谷立言：增加國防投資 肯定臺灣強化防衛決心

記者葉軒瑜／臺北報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨日表示，美國致力維持足夠的軍事能力，確保能在第一島鏈任何地方遏止侵略，而其「國家安全戰略」也同時呼籲夥伴增加國防投資；谷立言也從盟邦視角出發，肯定臺灣強化自我防衛能力決心，並指出提升嚇阻能力，已逐漸成為臺灣全體社會共同努力達成的目標。

谷立言昨以「攜手投資，共創安全繁榮的未來」為題發表專題演講，他表示，在日本、韓國、澳洲與菲律賓等盟友的支持下，美國正沿著整條第一島鏈上下部署最先進的防衛能力，其盟友也正在進行至關重要的投資，加強自身軍力，共同維持區域的和平與穩定、回應各種脅迫行為，並一同確保有足夠能力達成「國家安全戰略」明定的目標：「拒止任何企圖奪取臺灣的行動」。

谷立言表示，臺灣致力扮演好維繫區域和平的關鍵角色，在這一方面的努力日益清晰。舉凡國軍提出善用島嶼地形與不對稱作戰，逐步落實「任務式指揮」、革新後備制度，大幅擴充具備作戰能力的人力，對任何潛在侵略者而言都是強大嚇阻。在各項演習中，也可看到各地民間機構與地方政府的參與，清楚顯示提升嚇阻能力，已逐漸成為全體社會共同努力達成的目標。

此外，谷立言特別指出，美國與臺灣業界合作，致力擴大臺灣本土的國防工業基礎。這類國防與科技合作，不僅將強化臺灣自我防衛的能力，也將提升其製造能量、創造就業機會，並使臺灣成為全球可信賴國防供應鏈中的重鎮。以人工智慧領域為例，美國在研發、創新與應用上領先全球，臺灣則提供強大的製造與硬體基礎，未來若結合這些互補優勢，就能擁有絕佳機會發展邊緣運算、具身智慧應用等領域，運用於無人機、指揮管制、防空等平臺，進一步為臺灣國防實力帶來革命性的提升。

美國在台協會（AIT）處長谷立言以「攜手投資，共創安全繁榮的未來」為題發表專題演講。（記者葉軒瑜攝）