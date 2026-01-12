強化國防自主 台美著手共同生產155榴彈

台灣持續推動國防自主、強化國防韌性，國防部今天(12日)表示將爭取技術導入、在地生產各項新式彈藥。國防部也證實台、美雙方已著手共同生產新式155榴彈砲彈，後續也會逐步推展到其他彈藥。

立法院外交及國防委員會12日邀請國防部針對「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」進行專報並備詢。

國防部報告指出，因應敵情威脅，國防部每年檢討修訂聯合作戰計畫，並依作戰需求優先由軍備局、中科院等單位建案籌獲所需戰備及訓練彈藥，輔以軍購、商購多元管道，強化整體供應鏈體系；同時持續深化友盟合作，導入技術並爭取新式彈藥自主在地生產。

廣告 廣告

民進黨立委陳俊宇質詢時詢問目前我國在爭取共同生產特殊彈藥的進度為何？國防部以155榴彈砲為例，表示我國計劃採購的美製M109A7「帕拉丁」自走砲車因砲管較長，發射所需的膛壓也較高，我國現有的自製彈藥無法配適，因此台、美雙方已開始著手共同生產。軍備局長林文祥說：『(原音)為了我們防衛的韌性，因為烏克蘭戰爭實證了155榴砲是消耗最快的，所以我們跟美方已初步著手，從共同生產155榴砲開始，成功之後再推展到其他武器彈藥。』

有關彈藥庫儲及運輸的精進方式，國防部則說明，日前通過的國土韌性特別預算已編列預算進行彈藥庫整修，並依分區配置、混合囤儲、加大縱深、進入地下等原則，建置不同形式的彈藥庫以滿足防衛作戰需求；彈藥運輸則將採機動化方式，平時使用建置車輛運送，戰時則會結合民間力量共同執行。

另外，對於傳出資通電軍的部分單位自元旦起回歸陸軍，在軍團成立資電作戰群。國防部長顧立雄受訪時則表示，本次異動的通訊聯隊主要負責作戰部隊的野戰通訊，回歸作戰區後可使其指揮扁平化、並達迅速支援目的；而目前資通電軍仍專注於其本業，包括網路戰、電子戰等，同時會滾動檢討編制，並強化專業人材的培育、招募。(編輯：宋皖媛)