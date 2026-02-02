強化國防自主！顧立雄春節前視導砲彈生產、贈慰問金慰勉官兵

記者陳思妤／台北報導

農曆春節將至，國防部長顧立雄今（2）日上午慰勉北部軍備單位官兵，包括軍備局第202廠及規格鑑測中心等單位，提前向大家祝賀新春佳節愉快，肯定單位整年來為守護國防安全、戮力軍備生產做出的努力與貢獻。他也強調，國防自主是當前重要政策方向，軍備扮演關鍵角色，期勉大家持續精進研製、生產及鑑測效能，穩定支援部隊戰備需求。

顧立雄上午先後赴軍備局第202廠及規格鑑測中心等單位，聽取任務簡報，實地了解產線運作概況；同時代表三軍統帥、總統賴清德慰勉官兵，感謝大家堅守崗位，讓國人得以安心過年。

廣告 廣告

顧立雄表示，軍備局第202廠肩負國軍多型彈藥研製與生產重任，相關作業屬高風險工作，單位務必要將安全防護視為首要，落實火工作業安全規範，完善作業流程、持續引進新式防護裝備，建構安全職場環境，強化人員教育訓練與災害應變處置能力，確保任務安全無虞。

顧立雄視導規格鑑測中心（圖／國防部提供）

「國防自主是當前重要政策方向，軍備扮演關鍵角色」，顧立雄期勉大家持續精進研製、生產及鑑測效能，穩定支援部隊戰備需求。顧立雄也提前向全體官兵祝賀新春佳節愉快，感謝大家長年堅守崗位、辛勞付出，並祝福官兵及眷屬馬年行大運、闔家平安。

顧立雄頒贈慰問金（圖／國防部提供）

更多三立新聞網報導

獨家／政大學霸慘死！司機1行為成定罪關鍵 14年前宜蘭驚人相似判決曝

超吸睛！賴清德赴花蓮視導國軍 官兵們戴「鏟子超人」臂章成亮點

中共嫌藍擋軍購不到位？林楚茵轟「老狗變不出新把戲」：復刻20年前劇本

卡軍購預算跟顧立雄爆發激烈口角 律師一句轟馬文君

