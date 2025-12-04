強化國防 台海和平的新時刻

（圖／本報系資料照）

11月美國戰爭部長赫格塞斯在國家戰爭學院演講宣示全面推動國防改革，強化嚇阻、重建軍事工業，並說「這是一個1939年的時刻，或者希望是1981年的時刻，一個緊迫感逐漸升高的時刻。」

1939年德國入侵波蘭後引爆歐戰，當時美國政府因戰略疏忽，並未即時改變綏靖中立政策，事前準備不足與遲來的有效軍事行動造成二戰的全面展開。1981年雷根總統「實力帶來和平」的外交政策主導擴大軍事預算，並開啟後來的戰略防禦計畫，成功地以實力作為籌碼，迫使蘇聯坐上談判桌，最終以非戰爭手段結束冷戰。

赫格塞斯也強調，若想阻止和避免戰爭，這是所有人的願望，我們就必須立即做好準備，而對手不會袖手旁觀。這不僅呼應川普總統提升國防預算1兆美元的承諾，也展現美國大力投入國防改革的決心，更向所有美國的盟友發出了明確訊號：因應新一波的全球軍事危機與緊張，美國與盟友夥伴必須做好萬全準備。

有人質疑美國再度走向軍備競賽，但歷史清楚說明：備戰是避戰及達成和平的必要手段。所謂「意外的和平」是從1981年雷根擴大軍備開始，雙方在經歷更高強度的軍備競賽後，最終達成談判共同縮減軍備。

冷戰結束不是只靠兩方外交穿梭、對話就能達成協議，而是靠提升國防實力，並全力準備到最後一刻才贏得的。二戰時小羅斯福總統宣示美國是「民主兵工廠」，赫格塞斯今日則呼籲重建「自由兵工廠」，正如他所說：「有效避免戰爭，是讓代價高到難以承受，使和平成唯一選擇。」

當前台海情勢不同於美蘇冷戰，也不能直接套用美中競爭框架，但從嚇阻理論到印太安全分析，和平的邏輯雖不近亦不遠矣。

近期中共升高對台灣的法律、心理、輿論等3戰，擴大軍演與灰色侵擾，意圖將威脅常態化。不久前賴總統宣布「守護民主台灣國安行動方案」，規畫未來8年投入1兆2500億元打造「台灣之盾」。這是對海內外發出強烈訊號：台灣懷抱和平的理想，並實踐「實力帶來和平」的路徑。賴總統接受《紐約時報》專訪也說：「我們必須做最壞的打算，同時做最好的準備」，正是呼應美國提升預算、強化國防的安全戰略。

12月2日川普總統簽署《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢討與台灣的交往準則，並解除不必要限制，落實《2020年台灣保證法》，將台美互動制度化、常態化。台美關係提升也意味台灣必須展現更堅實的自我防衛承諾，成為可信賴的民主夥伴，來回應國際社會對台海和平的期待與支持。

然而，台灣內部仍有「安全困境」迷思，質疑強化國防、增加國防預算是在軍備競賽，甚至當成挑釁。這忽略兩岸軍力嚴重失衡及中共改變現狀的主動性。目前立法院在野黨對國防特別條例的杯葛，正顯示他們未能真正理解「備戰即避戰」的深層意義。

賴總統可藉此機會再度向全國人民說明，國防預算不是戰爭預算，而是維繫和平的必要手段。團結國內支持國防預算的前提是：賴總統適時對內營造朝野和解，以合作化解對立、凝聚全民共識、強化社會韌性，對外才能向國際展現台灣的防衛意志，及實力帶來和平的行動。

雷根說：「和平並非沒有衝突，而是能夠以和平方式應對衝突。」提升國防之外，他更願意用各種方式來緩和衝突、促成和平。實力是和平的保障，台灣也願用一切可能的方式維持和平，面對當前全球緊張的時刻，或許能帶來台海和平的新時刻。（作者為前海基會董事長）