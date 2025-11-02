強化國防 日本考慮引進核潛艦

對日本引進核動力潛艦作為強化國防的可能性，內閣官房長官木原稔十月卅一日接受讀賣新聞等日媒聯訪時表明，不排除所有選項，將評估提升嚇阻力與應對能力所需的對策。

川普十月廿九日在南韓慶州和南韓總統李在明會談，不久就在自創社媒真實社群寫道，已同意南韓打造核動力潛艦。李在明對川普說，「我們並非提議打造配備核武的潛艦，而是因柴電動力潛艦的水下續航力較差，限制我們追蹤北韓或中國潛艦的能力」。日本國內對此的相關討論也隨之變多。

關於核動力潛艦，日本防衛省所設的專家諮詢會議九月向時任防衛大臣中谷元提交報告，提到評估善用「下一代動力」的研發，而該會議旨在「從根本上強化日本的防衛力」。十月才與自民黨組成新執政聯盟的日本維新會，也在兩黨聯合執政的協議書中，載明以日本自衛隊未來能擁有善用這種動力的潛艦為目標。

木原在一日刊登的前述聯訪中也對此說，下一代動力也包括日本民間單位開發中的固態電池與燃料電池技術，但現階段尚未敲定。

小泉：下一代動力包含核動力

木原並非十月廿一日才上路的高市內閣中，第一個對此公開表態的主要閣員。未來仍是首相熱門人選的防衛大臣小泉進次郎十月就在就職記者會中明言，下一代動力包含核動力，不排除各種選項。

另對日本首相高市早苗已表明，計畫提前在明年中修訂「安保相關三文件」，木原表示，將與高市及執政聯盟成員討論具體的修訂日程及內容等細節，並展開協調；日本政府將以大膽且具新意的構想，敲定新的安保相關三文件。

需民意支持、修法作為配套

前首相岸田文雄二○二二年修訂以約十年為期考量的安保相關三文件，載明在二○二七財年前，所需整備的防衛裝備和必要的相關費用。

日本引進核動力潛艦需龐大經費，且鑒於日本是人類史上至今唯一的「被爆國」，以及二○一一年三月發生嚴重的福島核災，故還需民意支持，並修改現行法規作為配套，例如日本原子能基本法規定原子能的和平運用，就是核動力潛艦在自衛隊服役時面臨的問題。

