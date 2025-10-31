強化國防！M1A2T戰車今成軍 賴清德喊：簽和平協議無法帶來和平

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

總統賴清德今（31）日上午視察陸軍裝甲584旅聯兵三營M1A2T戰車成軍典禮，他致詞強調，強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定，因為只有實力才可以帶來真和平，「簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權更無法達到和平」。

賴清德今日致詞表示，今天他非常榮幸親自主持陸軍裝甲584旅聯兵三營M1A2T戰車成軍典禮；接著，他提到，在3個多月前，他也來看各位的換裝訓練以及實彈射擊場面，非常震撼，現在看到各位正式成軍，展現出高昂的士氣，他以全體國人都為他們感到驕傲。

同時，賴清德說，584旅聯兵三營是全軍第一個換裝M1A2T戰車的單位，從培訓、接裝到現在，已經完成專長訓練、射擊驗證，並且在初始戰力評鑑中獲得佳績，充分展現裝甲部隊優異的訓練成果，「無論是從赴美、培訓到接裝，從專長訓練到評鑑，其中的辛苦不言可喻，而各位弟兄姊妹發揮不怕苦、不怕難的精神，通過重重的考驗與挑戰，順利完成任務」。

他進一步說，新興單位的成軍是全新的挑戰，更是展現國軍邁向新訓練、新思維、新裝備、新科技的重要里程碑。「我們有新的裝備與科技，更要透過新的訓練及思維，發揮不對稱作戰的精神，才能夠有效提升戰力，落實防衛護守，重整嚇阻的整體戰略」。

賴清德強調，強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定，因為只有實力才可以帶來真和平，「簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權更無法達到和平」。

他更強調，所以要不卑不亢，維持現狀，堅決反併吞、反侵略，反對推進統一，反對一國兩制，因為永遠堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬、堅持台灣的主權不容侵犯併吞、堅持中華民國的前途只有2,300萬人民可以決定。

他更直言，台灣人民守護主權、維護民主自由的生活方式不該被視為挑釁，而投資國防就是投資和平，「不只是台灣，我們區域周邊國家也都在提高國防預算，加速軍備投資，目的就是為了要確保區域的和平穩定」。

最後，賴清德分享一個小故事，其實他和584旅有個緣分，584旅的前身是284師，是他在金門服役時的單位，｢所以我特別希望，各位可以傳承登步部隊國家主權由我守護的精神，我們共同守護國家，保護人民，一起繼續打拚」。

