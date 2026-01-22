強化國際交流兼移地訓練 長榮大學女子籃球隊赴日交流





全國大專籃球聯賽複賽將於3月展開，目前正積極備戰的長榮大學女子籃球隊，由劉錦謀教練帶領前往日本大阪展開為期1週的籃球文化交流活動。劉錦謀教練表示，此次交流可說是移地訓練，分別與大學、高中及社會隊伍交流，透過高強度的對抗與戰術演練，提升球隊技術與團隊默契，幫助球員適應比賽節奏，期能於大專盃贏得好成績，為校爭光。

長榮大學女子籃球隊日本交流團有隊職員15人，以深化國際交流為核心，交流內容包括友誼賽、聯合訓練與校園文化互動。長榮大學於日本有35所姊妹校，此次則走訪大阪地區姊妹校及地方籃球組織，交流對象包括大阪女學院大學暨中學部、甲南女子高中及日本社會隊BLOOM女籃。

廣告 廣告

長榮大學女子籃球隊除經由賽事交流外，也介紹台灣的大學教育環境與運動代表隊培育模式，促進雙向理解與交流。不僅拓展學生的國際視野，也為台日間持續推動運動文化交流奠定良好基礎。劉錦謀教練表示，赴日交流也肩負著實質備戰任務，正積極備戰3月開打的全國大專籃球聯賽，透過與不同層級球隊的對抗與訓練，在實戰中調整節奏、磨合戰術，提升比賽強度適應能力，為後續賽事做好充分準備。

更多新聞推薦

● 500元運動幣1/26起開放登記 16歲以上都能抽