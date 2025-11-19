強化國際學術交流 北門高中與馬紹爾瓜加林環礁高中線上交流





強化國際學術交流，國立北門高中113年2月與馬紹爾共和國瓜加林環礁高中簽署教育合作協議書，雙方隨即進行深度聯誼。吳俊憲校長表示，該校與瓜加林環礁高中合作，2校學生透過在地生活和海島國家面臨的共同危機，建立跨國理解，可說是國際教育藍圖中重要的一步，未來會持續強化彼此的交流，做好國民外交工作。

吳俊憲校長表示，該校與瓜加林環礁高中合作，2校學生已進行2次深度報告與交流，分別就漁業資源及海平面上升、國土流失的危機等議題，深入探討海島國家所面臨的問題。第三次線上交流則以台灣在地零食為主題，活動前已將台灣各種零食寄送到瓜加林環礁高中，讓對方師生能同步品嚐台灣美味。

2校參與者分別為北門高中高二雙語實驗班32位學生、瓜加林環礁高中則有39位師生。北門高中學生們以全英文介紹台灣特色零食，有夜市的蚵仔煎、洋芋片，零食的科學麵、蝦味先、義美小泡芙、小瓜呆脆笛酥和乖乖、伴手禮好物鳳梨酥等。除說明名稱與吃法外，也說明乖乖在台灣科技業中的鎮機文化及鳳梨酥的送禮文化意涵。最後則以乖乖廣告歌曲帶動唱，氣氛HIGH到最高潮。

郭人豪教務主任表示，這次零食交流，成功將跨國溝通與生活教育結合，證明國際化課程不一定需要嚴肅的主題，生活化的分享更能有效深化彼此情誼。未來，將持續推動更多元、更具實作性的國際交流課程，擴展學生的全球視野，也強化國際移動力。學生們表示，透過這次國際交流，不僅在英語表達上有明顯進步，也提升臨場反應與口說能力，更有自信以英文進行報告。

