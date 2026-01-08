強化地方消防組織韌性 考試院通過增置災防員職稱及副分隊長職務

〔記者林曉雲／台北報導〕考試院院會今(8)日通過地方消防機關修編規劃案，增置災防員職稱及副分隊長職務，以強化地方消防組織韌性。

考試院說明，院會今日審議通過內政部所擬地方消防機關修編規劃案，於地方消防機關增置「災防員」職稱，並得兼任「副分隊長」職務；後續將配合修正地方消防機關所適用的警察官職務等階表，以健全消防人力制度。

考試院表示，為應地方消防機關災害防救實務需求，這次同意增置以警察官單軌進用的「災防員」職稱，將以外勤性質災害防救業務為核心，執行第一線救災救護工作，並擔任在地災防業務溝通協調角色；另為強化內外勤職務歷練，災防員等階訂列為警佐一階至警正三階，與內勤性質的科員職稱相當，以利人才培育與調配。

考試院指出，為完善地方消防機關人力結構，亦同意增置「副分隊長」職務，並由警正災防員兼任，期透過實務歷練與培訓逐步銜接分隊長，有助於建構更完整的第一線消防外勤體系，進而強化地方消防組織整體韌性，並協助地方消防機關留才。

