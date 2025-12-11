強化地面水源保護 台水增設監測設備把關水質

基隆河污染事件激起河川水源保護的討論，台水今天(11日)指出，河川污染查處屬地方環保單位權責，台水除了配合地方查處，也會全面強化水質監測，包括增設油膜偵測、連續熱嗅等設備，從原水端、淨水端把關。經濟部水利署表示，污染源移除關鍵為環保單位，但水利署會檢討如何強化自主巡檢。

基隆河日前遭油污污染，影響基隆、新北汐止區10多萬戶用水，稽查雖發現有2家業者違法排放廢污水，但比對油污成分後，確認不是造成此次污染的元凶。

儘管環境部研判目前仍屬單一事件，非長期污染，但此事已引起國人關注河川水源的保護。環境部強調，定期檢視水質水量保護區的土地使用、定期巡檢潛在汙染源，排除水源區內可能排放污水的工廠才是正本清源之道。

台水副總經理武經文11日受訪表示，台水取用水源以水庫水為大宗，比重約54%，來自河川等地面水則有34%，剩餘的12%為地下水。此次基隆河污染事件凸顯地面水源保護的重要性，不過，河川污染查處屬於地方環保局權責，台水會隨時配合地方政府進行查處。

武經文指出，後續台水會在地面水取水端、淨水端增設監測設備把關水質，以確保符合飲用水水源水質標準10項檢測、自來水水質標準68項檢測。他說：『(原音)只要地面水，我們大概就必須要設置水面型的油膜或者水下型的油污水質監測，這些設備基本上是都有，但是為了這次基隆河的事件，我們特別針對所有地面水水源，特別是水中型的油污(偵測設備)，我們都特別增設。另外就是有一些熱嗅相關的設備也做了一些增設，在原水端、淨水端，我們特別要做一些水質上的把關。』

經濟部水利署副署長王藝峰表示，依照自來水法，取水單位台水公司有巡查自來水源的責任，一旦發現污染行為，會將相關事證交由環境主管機關裁處；也就是說，污染源移除關鍵為環保單位。不過，水利署每季到每半年會召開一次全國水庫集水區暨自來水水質水量保護區協調會報，檢視保護區巡檢情形，因應此次基隆河污染事件，下次會報將邀相關單位檢討強化落實巡檢。(編輯：許嘉芫)