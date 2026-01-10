「強化執政力量推政策」日媒：高市早苗研議1月解散眾議院、最快2月上旬改選

日本首相高市早苗當選後，民調支持率一直維持在70%左右，外媒指出，由於執政黨在國會參議院席次不足，高市早苗正考慮於23日例行國會開議日宣布解散眾議院，透過改選進一步強化執政力量，支持政策推行。

外媒報導，高市早苗正考慮在23日例行國會開議日宣布解散眾議院，可能跟執政黨在國會參議院的席次不足有關。

報導指出，目前自民黨在眾議院與日本維新會合作，465個席次中拿下233席，勉強過半，而參議院248席中，兩黨合計僅119席，距離124席過半門檻仍有差距。

報導分析，高市可能希望透過改選眾議院，進一步強化執政力量，為政策推行提供支持，且高市內閣自去年10月成立以來，民調的支持率一直維持在70%左右，在內閣擁有如此強大民意支持的情況下，也可能強化高市解散眾院並改選的信心。

值得注意的是，若高市選擇在1月23日國會開議日解散眾議院，她將成為日本政治史上第5位在開議日宣布解散的首相，前4次分別在1966年、1986年、1996年及2017年。

