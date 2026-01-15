強化基層棒球！中市府投入700萬霧峰丁台簡易棒球場農曆年前啟用

強化基層棒球訓練環境。

▲強化基層棒球訓練環境。

台中市政府向運動部爭取霧峰區丁台里小花博公園南側國道3號橋下綠地空間，闢建簡易棒球練習場，總經費約700萬元，由中央補助與市府自籌各350萬元，並由霧峰區公所執行。工程已於114年底完工，預計農曆年前開放使用，讓橋下空間轉化為基層棒球訓練的新據點。

運動局表示，新建練習場面積約4,000平方公尺，設置簡易棒球練習場區、安全圍網及草皮噴灌等設施，雖屬簡易型場地，卻可有效改善霧峰地區長期缺乏常態訓練空間的問題。未來霧峰區萬豐國小、四德國小、桐林國小及在地社區棒球隊，皆可於此進行固定訓練，成為孩童及青少年最期待的練習基地。

運動局指出，市長盧秀燕上任後，逐步推動全市棒球場地優化，包括投入約6,000萬元改善北屯崇德棒球場訓練條件，打造台中最大室內投打訓練場域，並同步加高鄰路圍網，降低球體外飛風險；同時也規劃北屯水湳公園簡易棒球場，並辦理洲際棒球場廁所優化、祥順棒球場夜間照明改善、大里公六慢速壘球場及東湖壘球場圍網更新，以及龍井福田棒球場投手丘練習區與和平運動公園簡易棒球場等工程，逐步補強各行政區訓練需求。