強化基層治理 林世賢籲：里長建設經費加倍、鄰長補助比照各縣市

村里長與鄰長是地方行政最前線，長期承擔政策宣導、協助民眾與政府溝通等工作，但資源不足問題始終存在。彰化縣長參選人林世賢19日在彰化後站廣場召開記者會，主張提高基層建設補助、恢復里民大會制度，並比照其他縣市提供鄰長交通費，盼讓基層「有權、有資源，才能真正服務民眾」。

當天現場由彰化市里長聯誼會總會長吳秋仁帶領，彰化市73位里長中約九成出席力挺，另有外鄉鎮村里長到場聲援，顯示基層對經費不足與制度停擺的共同關注。

林世賢指出，目前彰化縣村里長的基層建設補助每案上限僅10萬元，與實際需求確有落差。他主張將補助「加倍提高」，並擴大里長就地建設建議權限，讓最熟悉地方環境的里長能提出更大規模的建設構想。他認為，提升里長建設自主權，也能減少派系與政黨介入，使基層政治回歸務實。

他也提到，村里長長年在第一線協助民眾，應獲得足夠保障，因此支持提高村里長保險經費。同時，他承諾若當選縣長，將立即恢復已停辦多年的村里長大會，以制度化方式定期聽取基層意見，讓政策制定更貼近地方需求。

針對鄰長補助問題，林世賢特別點出，目前六都與南投、新竹、苗栗、花蓮等多個縣市皆提供鄰長交通補助，但彰化身為非六都最大縣，卻至今未編列，對基層鄰長並不公平。他承諾未來將比照其他縣市，依法編列鄰長每月1,200元的交通補助，並視執行效益逐步調整。

面對台灣多災環境，林世賢也提出以「村里為單位」的韌性防災架構。他以花蓮光復鄉大馬村在水災時由村長即時撤離村民的案例為例，強調大型防災規畫需要整體性，但真正執行端仍在村里，因此必須讓基層具備更強的應變能力與資源。

林世賢表示，基層治理是地方發展的根基，未來將以務實、超越派系的方式推動改革，讓里鄰系統不再成為「孤軍奮戰」，讓治理更有效率、更貼近民生。

