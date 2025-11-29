強化基層防災韌性 民眾黨在六都成立防災守護隊

（中央社記者郭建伸台北29日電）民眾黨主席黃國昌今天表示，因應極端氣候衝擊，防災不能流於表面動作，中央、地方與民間第一時間整合資源才是關鍵，並宣布將在六都成立「民眾防災守護隊」，透過制度化訓練，強化基層防災韌性。

民眾黨今天舉行「極端氣候下跨域整備與韌性強化」系列論壇，黃國昌表示，面對極端氣候衝擊，防災不能流於災難現場的表面動作，中央、地方與民間能否在第一時間整合資源才是關鍵，前民眾黨主席柯文哲在任內推動防災士制度，過去1年來已培訓250名防災士，並投入台南地區淹水、花蓮馬太鞍溪事件與蘇澳豪雨等災害現場。

黃國昌除了在現場感謝所有投入救災的防災士，也宣布民眾黨將於六都成立「民眾防災守護隊」，將結合防災士、社區組織與在地志工量能，強化基層防災韌性，並透過任務編組、明確分工與制度化訓練，建立更完善體系，未來防災士量能將從六都擴大至全台灣。

身兼民眾黨防災士總顧問的台北市議員張志豪表示，他深刻了解救災現場的混亂風險，並以馬太鞍溪災害為例，儘管先前已有第一批人抵達救災，但民眾黨的防災士抵達現場後，發現現場指揮系統仍不明確，他們只能自行聯繫部落頭目，這經驗也凸顯台灣防災體系仍有待改進。

張志豪表示，柯文哲即便卸下黨主席職務，仍心繫國人安全，民眾黨將持續推動防災活動，不論災害何時發生，都會站在第一線守護民眾。（編輯：張均懋）1141129