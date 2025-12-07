強化堰塞湖監測預警功能 林業保育署增設微地動儀

國立陽明交通大學架設微地動儀，將可提升堰塞湖周邊坡地崩塌與水流變化監測效能。(花蓮分署提供)

記者林中行／花蓮報導

為提升花蓮馬太鞍溪堰塞湖的監測預警效能，農業部林業及自然保育署花蓮分署七日在內政部空勤總隊直升機支援下，由國立陽明交通大學架設微地動儀，將可提升堰塞湖周邊坡地崩塌與水流變化監測效能。

林業保育署花蓮分署表示，微地動監測儀器旨在偵測崩塌產生的地動訊號，可即時偵測坡面崩塌，並有助於研判崩塌是否阻塞河道與是否發生溢流跡象。

由於微地動儀能捕捉潰決水流所造成的震動，搭配下游既有的微地動站，可形成更完整的潰決洪水預警系統，此設備可全天候運作，不受天候影響，有效提升堰塞湖壩體及周邊坡面變化的監測預警功能。

花蓮分署指出，馬太鞍堰塞湖最早是由陽明交大副教授趙韋安實驗室於七月二十一日偵測到大規模山崩訊號，為首位發現此一重大地形變動的團隊，其後亦協助調查與監測，此次微地動儀的架設則為強化監測網的最新進展。

花蓮分署表示，馬太鞍溪堰塞湖目前水量約二十九點一萬立方公尺，面積約八公頃，自九月二十三日潰決以來，水位已下降約一百三十三公尺，現階段溢流口保持平穩流況，但左岸仍有約一億立方公尺土砂堆置於坡面，未來若遭遇地震或豪雨，仍存在邊坡滑動並再次阻塞河道的潛在風險。

花蓮分署強調，目前上游河道至堰塞湖區水流正常，未見異常，將持續以即時監測、現地巡查與資料分析相互整合，機動調整風險管理策略，並與水利署密切合作，守護下游安全。