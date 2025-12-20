強化外籍移工防詐意識 楊梅警深入廠區宣導

楊梅警深入廠區宣導，強化外籍移工防詐意識。





近來發現有外籍移工淪為詐騙車手或成為人頭帳戶之案件，為有效遏止詐騙集團對外籍移工的危害及強化移工犯罪預防觀念，避免移工銀行帳戶、手機門號等淪為洗錢工具，楊梅警分局防治組長吳黨元、外事警員黃彥銘及偵查佐蔡幸蓉等於19日至轄區萬洲化學股份有限公司邀集約260位菲律賓及印尼籍移工及公司幹部宣導。

為避免移工朋友們看、聽不懂中文，除了以英、印語製作簡報外，透過現場英、印籍通譯人員即時翻譯，打造「移工聽得懂、學得會、用得到」，面對面向移工說明新興詐騙手法、防制車手、新興毒品防治及交通安全等議題，提醒在台工作的移工注意不要觸法，另為了提升外籍移工參與熱忱，期間警方以贈送「精美小禮物」有獎徵答方式吸引移工搶答，反應踴躍熱烈，讓移工朋友能更加了解台灣法律及加深識詐觀念，有效防範外籍移工誤入詐騙陷阱，而誤觸法網。

偵查佐蔡幸蓉以淺顯易懂的口語解說「何謂人頭帳戶」及常見詐騙手法，並提醒移工切勿輕信「高酬勞、快速賺錢」等誘騙話術，更不要替他人領款或出借提款卡、帳戶、密碼，以免成為詐騙共犯。

另依據警政署統計資料，近三年查獲外來人口販賣金融帳戶成為詐騙集團犯罪工具之案件，對象以「合法移工」占比超過7成為最大宗，因此特別呼籲移工重視帳戶管理安全，不可因貪圖小利出租、出借個人帳戶、提款卡或充當詐騙車手，如果提供居留證、護照、銀行帳戶及門號SIM卡給詐團，不但被抓到後遭解僱、被判刑坐牢，還要賠償被害人的金錢損失，得不償失。

楊梅分局表示，近期發現有外籍車手以短期觀光名義來台，實則從事提領及面交等詐欺犯行，呼籲民眾，若發現可疑外籍人士以金融卡頻繁提領款項，或在連鎖超商等徘徊行跡有異，請立即通報110警方，另外也感謝萬洲化學公司，表彰該公司善盡企業社會責任，能協助將約滿離境移工銀行帳戶結清，安全又有保障，更有效防範帳戶遭不當利用共同防詐，值得其他公司借鏡。

