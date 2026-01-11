強化太平洋防衛！日修訂安保3文件分針曝 硫磺島升級「第二島鏈」堡壘

日本硫磺島為小笠原諸島之一。美聯社



日本將於今年修訂「安保3文件」，日本媒體今日（1/11）透露，日本政府已確定將「強化太平洋防衛」列為核心支柱之一，以完善港口、飛機跑道及雷達網等設施，提升日美應對中國在太平洋海域日漸頻繁的軍事行動。

所謂「安保3文件」，分別是指闡述日本國家安全政策方針的《國家安全保障戰略》、概述國家目標及達成手段的《國家防衛戰略》，以及制定防衛裝備採購方針與總經費的《防衛力整備計劃》。

《讀賣新聞》引述多名政府相關人士透露，「強化太平洋防衛」的方針，正朝著明載於「安保3文件」中進行協商。該地區正是美軍在日本及台灣周邊部署兵力的戰略要道。

日本防衛省將在修訂「安保3文件」前，於4月新設暫時命名為「太平洋防衛構想室」的機構，正式啟動強化太平洋防衛的具體方案研議。預計將從下年度起啟動東京都下轄的「硫磺島」港灣整備調查等作業。

硫磺島地處伊豆群島與關島之間，位於針對中國的軍事戰略防禦線「第二島鏈」上，目前有海上自衛隊等部隊常駐。由於該島沿岸淺灘廣闊，導致大型船隻無法靠岸，考慮將在當地整備棧橋，以提升自衛隊的運輸能力，同時推進跑道混凝土化的實驗。

日本政府相關人士指出，硫磺島具備「位於中國短程彈道飛彈射程外」的地理優勢，希望達成戰機穩定運作的目標。

另，日本打算在沖繩縣的北大東島，加速推進部署移動式警戒管制雷達的計畫。同時，日本也規劃在位於日本領土最東端、附近海底蘊藏稀土元素的南鳥島上，增設長程飛彈射擊場，以及擴建島內跑道。

此外，海自護衛艦亦將部署最新型匿蹤戰機，此舉將成為強化防空能力的關鍵。

日本長期以北韓飛彈威脅為考量，雷達網主要部署在日本海一側。然而，隨著中國實力顯著擴張，對缺乏監控能力的太平洋一側已構成新威脅。

去年6月，中國首次同時出動兩艘航空母艦進入太平洋海域，12月更發生自衛隊戰機遭共機「雷達照射」事件。中俄兩軍轟炸機亦曾聯合繞飛日本。

報導指出，中國為阻斷「台灣有事」時美軍增援的通道，正在加速構建太平洋的戰力投射能力，而強化自衛隊的「監視之眼」，將有助提升日美同盟的威懾力。

