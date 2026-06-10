強化失智照護量能 卓揆：藉政策結合及AI導入補足缺口

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行政院長卓榮泰今天(10日)前往基隆訪視失智症團體家屋，他表示，台灣失智症人口已接近40萬，且有持續增加及年輕化趨勢，政府將透過長照3.0與失智症防治照護政策綱領3.0相互結合，持續補足照護體系缺口，同時導入AI科技應用，提升照護品質與安全，減輕家庭的負擔。

隨著台灣邁入超高齡社會，失智症照護議題日益受到關注。行政院長卓榮泰今日到基隆市七堵靈糧堂失智症團體家屋訪視。他表示，國內失智症人口已將近40萬，人數持續上升且有年輕化趨勢，如何提供更多協助已成為重要課題。他提到政府正推動「失智友善台灣777」計畫，希望達成失智者獲得診斷與服務涵蓋率達7成、照顧者接受支持與訓練達7成，以及全民對失智症認識達7成的目標。

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他表示，目前全民對失智症的認識已達58%以上，未來仍可持續提升，讓社會大眾對失智症有更正確且普遍的認識，且能辨識失智症早期徵兆，從家庭與社區就能及早發現異狀，讓患者及早接受治療與照顧。

卓榮泰指出，政府今年的長照預算已提高至新台幣1,523億元，但仍有長照需求者尚未被納入服務體系內。他強調，未來長照3.0將與失智症防治照護政策綱領3.0結合推動，增加服務量能也提升服務品質。他說：『(原音)我們的長照3.0也會跟失智症防治照護政策綱領3. 0結合，從2.0升格到3.0結合起來，內容專案就會更多。我的意思是說3.0我們在質跟量都要增加、機構也要增加，服務都要升格，我們要匯入更多的AI人工智慧，一方面可以部分取代現在比較缺乏的人力，一方面是讓失智者能夠在比較科技的環境當中增加他的安全。』

卓榮泰說，台灣具有科技產業優勢，應將相關技術更廣泛運用於長照及失智症照護領域，讓被照顧者獲得更多安全保障，也讓照顧工作更有效率。

除了提供高齡長輩完善的照顧，卓榮泰指出，孩子是未來社會發展的重要力量，也需要健康快樂成長。政府將在「健康台灣」理念下持續推動各項照護政策，讓不同年齡層都能獲得更完善的支持與照顧。