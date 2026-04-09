強化學生對航運產業認識 長榮大學航管系邀請帝諾斯公司資深副總經驗分享
為強化學生對航運產業經營實務的理解，長榮大學航運管理學系舉辦航運產業經營經驗與管理分享學術專題講座，邀請帝諾斯國際公司資深副總經理殷千惠蒞校演講。航管系主任周明道教授表示，講座內容充實、互動熱絡。殷副總經理提及企業提供暑期、學期及學年實習機會，現場同學反應熱烈，踴躍參與交流與提問。
周明道教授表示，該學系積極培育具備產業視野與專業能力的運輸管理人才，課程規劃和業界緊密合作，邀請實務界主管菁英至校任教或專題演講，並規劃學生至相關實習。課程內容包含空運業與航空站經營管理、海運業與港埠經營管理、運輸與物流、資訊科技、管理科學、校院通識課程等6大領域。課程目標在培養航管專業、實作、表達溝通等3大核心能力。
殷副總經理以豐富的航運產業實務經驗和透過實際案例，向師生說明航運產業的經營模式與日常業務運作，幫助學生對產業內涵與職場實務有更具體的認識，並進一步了解航運產業多元職務發展樣貌。此外，也從企業經營者角度，分享公司對人才條件與職場的觀點，引導學生思考未來職涯發展方向。經由專業解析與經驗分享，讓學生對航運產業的發展趨勢與實務運作有更深入的理解。
講座最後，殷副總經理說明該企業提供暑期、學期及學年實習機會，現場同學反應熱烈，踴躍參與交流與提問，展現高度學習動機。周明道教授表示，講座結合理論與實務，帶領學生從產業運作、職務內容到人才需求，全面掌握航運產業發展脈動，可說圓滿成功。
帝諾斯國際公司成立於1988年，1992年併入台灣船運集團。該集團致力於台灣海運相關產業逾50年。集團公司分佈台北、基隆、花蓮、台中、高雄與香港。主要業務分別代理德國、英國、日本、新加坡、香港、馬來西亞等各國航商。業務內容涵蓋船務代理，海運承運運送業，無船公共運送人，進出口港口代理，全物流服務及金屬/廢金屬買賣業務。
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