強化學童營養與健康 南市教育局成立「午餐保健科」





為持續提升臺南市學校午餐品質與學生健康照護，臺南市政府教育局將於1月30日正式成立「午餐保健科」，將原隸屬「學輔校安科」之午餐保健股獨立設科，專責統籌全市學校午餐、營養教育、食農教育、環境教育、學校衛生、健康促進及校園防疫等相關業務，展現市府對學童營養與健康議題的高度重視。

市長黃偉哲表示，市府長期以來高度重視校園營養午餐政策，面對中央營養三法的訂定及教育部學校午餐政策的推動，為確保學童營養均衡與飲食安全，即使在預算、員額及人力相對緊縮的情形下，市府仍秉持「學童健康優先」的核心理念，積極整合資源，成立「午餐保健科」作為專責單位。期透過完整編制，系統性推動學校午餐、食品安全與營養教育相關政策，更有效回應教育現場需求，讓每一位孩子都能在安心、營養的環境中健康成長。

教育局長鄭新輝表示，近年推動校園食農教育與營養素養提升，也讓臺南在全國「食育力城市大調查」中連續多年於「教育與文化構面」獲得全國第一名，展現南市在食育政策推動上的深耕與創新。「午餐保健科」成立後，將結合現有營養師、校內師資與社區合作網絡，深化校園營養教育與午餐管理工作，以「學生健康優先」為核心，建立系統性營養教育課程與健康促進機制，讓健康飲食觀念從校園扎根。

教育局指出，過去多年來南市積極推動健康促進與飲食教育成效亮眼，包括多校獲「健康促進學校特色獎勵競賽」等獎項，並連續四年榮獲地方政府辦理健康促進計畫特優縣市，成果顯見。並透過多元策略，如「餐前五分鐘」飲食教育、視力與口腔保健推廣及營養師與校方合作計畫，有效提升學生的營養素養與健康行為。

