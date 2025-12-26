強化官兵防詐 馬防部與地檢合辦幹部法律座談

（中央社記者潘欣彤連江縣26日電）連江地檢署查獲約60名陸軍馬祖防衛指揮部士官兵，涉出租個人帳戶供不法集團洗錢使用。為強化官兵防詐能力，馬防部與連江地檢署今天舉辦基層幹部法律座談，盼從源頭防範。

連江地檢署已查獲約60名陸軍馬祖防衛指揮部士官兵，涉租個人帳戶供不法集團當人頭帳戶使用。據了解，檢方在偵辦過程中，意外發現馬防部部分官兵對帳戶租借等詐騙的認知與風險管理不足，缺乏警覺，認為「補破網」已刻不容緩。

馬祖防衛指揮部今天發布新聞稿表示，與連江地方檢察署合作，由主任檢察官楊翊妘至馬防部實施基層幹部座談，說明近年社會環境與科技快速變遷下，常見詐騙手法與潛在風險。座談除強化基層幹部相關法律素養外，更藉此機會培養種子教官，發揮第一線關鍵反詐力量。

福建連江地方檢察署表示，會中說明詐騙集團不斷翻新犯案手法，常透過假投資、假貸款等誘騙民眾，並以借用、收購人頭帳戶從事洗錢行為，導致帳戶持有人在不知情下觸法。國軍官兵肩負守護國家安全使命，若具備正確法治觀念，保護自身權益更維護部隊紀律與整體安全。

馬防部表示，透過座談會的實際案例說明，讓軍士官幹部了解詐騙常見樣態與法律責任，並讓其肩負反詐種子教官責任，回到崗位後，藉由自身影響力，提供部屬與其他官兵反詐知識，以維護國軍同仁的財產安全。

連江地檢署說，未來將持續走入軍中各機關，積極宣導反詐騙，從源頭防範犯罪發生。（編輯：林恕暉）1141226