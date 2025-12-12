強化客語文化推展 吉安、龍潭深度交流

全國客語雙冠軍齊聚吉安！吉安鄉公所與桃園市龍潭區公所分別在客委會一一三年客語為通行語全國成效評核中雙雙榮獲「特優等」肯定，各榮獲三百萬獎金鼓勵備受全國矚目。

與花蓮淵源深厚的桃園市長張善政，洞悉花蓮鄉情，在鄉親口中得知，吉安鄉推動各項施政與客家文化扎根深獲好評，鄉長游淑貞率身投入客語認證考試榮獲佳績，因此特別促成龍潭區公所至花蓮縣吉安鄉交流觀摩，增進桃園市與花蓮縣的友好情誼。

鄉長游淑貞親率公所團隊熱情接待龍潭區公所團隊，座談中，雙方就客語能力認證、客語友善環境營造等議題交換經驗。吉安鄉公所客家事務所指出，客語推動需多方協力，尤其在多族群共融的環境下，語言學習與傳承更需長期耕耘。

近年積極拓展客語向下扎根，除辦理「客話講故事比賽盡生趣」檢視校園推廣成果；也曾與東華大學合作，將客語融入自然科學課程，以遊戲方式帶領孩子學習；同時出版多本客家刊物，擴大民眾接觸客家文化的機會。

呂秀枝課長提到，龍潭區約十二萬人口中有六成為客家人，此次帶領通過客語認證的同仁前來參訪，是希望向同樣獲評「全國特優」的吉安鄉公所交流。龍潭區公所在評比中表現亮眼，關鍵在於同仁通過客語認證比例高。除了以多元誘因鼓勵報考，也透過與客語歌手葉鈺渟合作，創作〈時間的河〉作為區歌，以多元方式營造客語環境。

區公所人事主任王志偉也分享，自小在客庄成長，能聽、說海陸與四縣腔，考取認證並不困難，而他特別強調，公所內部形成一種「來龍潭就要考客語」的文化，同仁之間會相互打氣、彼此督促，使通過認證不僅是一項專業能力，更成為團隊共同的榮譽。

桃園與花蓮情誼深厚，此次交流不僅吸收他鄉客語扎根與行政推動經驗，也印證兩地公部門在「為民服務專業量能」共同精進。游淑貞持續帶領客家文化傳承與校園扎根，打造友善客語、文化共榮的新典範，讓生活客語朝向「看得見、聽得到、說得出」的大眾化目標邁進。