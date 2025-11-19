強化家暴保護 立委修法增科技監控與電子保護令 衛福部研議中

台灣社會今年發生多起重大家暴案件，外界質疑保護令制度失靈。立法院衛環委員會今天(19日)排審多名立委提出的「家庭暴力防治法修正草案」，其中一大重點為新增科技設備監控與「電子保護令」。對此，衛福部長石崇良表示，此涉及人身自由與隱私權，衛福部正參考國外的做法研擬配套措施，預計半年內提出修法版本。

今年7、8月接連發生新北土城家暴男當街殺妻案、北市信義區酒店女公關遭前男友割喉死亡案，以及嘉義水上妻子刺殺家暴夫的命案，引發保護令制度失靈的質疑。

立法院衛環委員會19日排審「家庭暴力防治法修正草案」，朝野立委共提出8個修法版本，其中多個版本皆增列對家暴者施以科技設備監控，以發揮預警機制；並建議新增「電子保護令」，利用電子裝置、GPS、行動裝置即時通報軟體，依加害人及被害人雙方距離提出警示，以降低再傷害的風險。

對此，衛福部長石崇良表示，無論是以科技設備監控加害人或是「電子保護令」，皆涉及人身自由與隱私問題，也涉及保護令處分內容，衛福部正在蒐集他國的做法，並與司法院、法務部、警政署及各縣市主管機關進行跨部門研商，細琢執行方式，預計半年內提出衛福部的修法版本。他說：『(原音)8個版本裡面提出最多的大概就是用科技設備來監控，那確實也有其他國家有類似的設計，所以我們目前正在規劃辦理各國制度跟實施現況的一些分析比較，在了解其他國家實施這個科技監控的優缺點跟限制之後，再提出完善的配套措施，一方面保護到被害人的最大權益，也避免侵害其自由隱私的情形之下，再來執行。』

司法院少年及家事廳廳長鍾宗霖也指出，科技設備監控涉及兩大問題，一是對人身自由隱私與行動自由基本權的限制必須符合憲法第23條的比例原則；另一個則是根據國外的做法，被害人須同時裝置電子對應設備，這涉及被害人的隱私權與身體自主權，因此，國外的立法例均須經過被害人同意，司法院認為此事必須非常慎重地斟酌與思考。

此外，也有立委建議提高違反保護令的刑度，石崇良說，考量家庭成員間的關係特殊，且保護令樣態也很多元，提高刑度是否符合罪刑相當原則可再評估。(編輯：宋皖媛)