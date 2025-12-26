強化專業治理《國家人力資源論壇》第38期探討專技考試制度

從制度沿革到新興專業 《國家人力資源論壇》第38期出刊。(圖擷取自官網)

考試院今天（26日）發行《國家人力資源論壇》電子報第38期。本期由考選部部長劉孟奇擔任主編，專技考試制度是國家確保專業品質、保障公共利益的重要基石。自1950年代建置以來，專技考試種類隨著社會需求持續擴增，逐步形塑出涵蓋醫療、工程、法律、農業、財會等多元領域的完整專業資格制度。近年來，制度亦持續精進考試規則與能力鑑別機制，使考試內容更貼近專業職能，並強化整體專業治理體系。

本期電子報首度以「專技考試制度」為主題，從制度沿革、新興專業及實務運作等不同面向，探討專技考試在社會變遷與產業需求推動下持續調整的重要意義。本期共刊載五篇文章，前兩篇聚焦專技考試制度的發展歷程與專業化演進，第三篇介紹新興專業制度—植物診療師—的建置背景與沿革，後兩篇則呈現制度實際運作的樣貌與分析。

廣告 廣告

考試院表示，第一、二篇文章由考選部專技考試司司長黃慶章與科長何榆貞共同撰寫，從歷史脈絡說明專技考試種類如何因應社會需求不斷擴增，形成目前37種、76類科的規模，並進一步介紹21世紀以來的改革方向，包括免試制度調整、專屬考試規則制定，以及與國際接軌等措施，使專技考試更能回應不同職業的專業職能需求。

考選部部長劉孟奇強調，面對社會快速變遷，專技考試制度須在維持專業標準、提升制度效能與回應產業需求之間取得平衡，方能持續支撐我國專業人才體系的發展，並進一步提升公共服務的品質與韌性。

考試院表示，《國家人力資源論壇》電子報每期設定不同主題，邀請產、官、學、研各界專家發表多元觀點，歡迎各界上網瀏覽及訂閱。