強化就業競爭力 台中市電動車技術教學中心簽署合作意向書暨成果發表會

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市電動車技術教學中心今（29）日舉辦企業合作意向書簽署儀式，與台灣師範大學、彰化師範大學、教育部動力機械群科中心、裕隆日產汽車股份有限公司及裕唐汽車股份有限公司等單位締結合作關係，共同提升教師對電動化車輛維修技術之專業能力及學生就業競爭力，推動節能減碳意識之建構與推廣，並展現中心歷年之成果。

教育局長蔣偉民表示，市長盧秀燕重視技職教育的發展，為因應全球汽車產業電動化、智慧化浪潮，教育局挹注經費，於110年在東勢高工成立電動車技術教學中心，藉由社群共備設計的課程，鏈結國中各科學習內容，向下扎根電動車概念，跨領域的學習與引導。

台中市電動車技術教學中心邀請專家學者透過跨域實作共備，研發國內第1份適合技高校階段使用之「電動化車輛檢修實習」教材，透過共享方式，除以台中市電動車技術教學中心為基地外，更移地至國立臺灣師範大學、裕隆日產汽車培訓中心舉辦各4場次，實踐大手牽小手及產業鏈結的理想。

教育局指出，技職教育需要產官學研共同合作與投入，這次簽署儀式，共同以提升電動化車輛檢修技術之教學專業能力、學生就業競爭力為目標，由合作單位提供適當師資，並就相關主題進行輔導交流與合作，讓學生學習真正連結產業、接軌未來，並共同深化中市技職與優質產業之整合及鏈結。

東勢高工校長周文松表示，面對全球能源轉型與交通科技快速演進，技職教育必須不斷創新與調整，電動車技術教學中心不僅是硬體設備的建置，更代表教學理念的轉型；透過與教育局及產官學研單位的合作，學校能將產業最新技術與實務經驗導入課程，讓學生能接軌產業。