強化山區救援 台東推野外救護包

台東縣消防局推動「野外救護包」，將有效提升高山救援能量。（蔡旻妤攝）

台東山域廣闊、救援案件頻仍，交通不便且通訊不佳，一旦發生意外，救護人員動輒需步行數小時進出、醫療難以及時抵達。為補足關鍵缺口，台東縣消防局推動「野外救護包」，待衛生福利部核准後上路，將大幅強化高山救援能量，守護山區居民與登山客的安全。

山區救援情況包括迷途、扭傷，或墜落造成大量出血、頭部外傷及骨折等，情況可能迅速惡化；加上山上天候瞬息萬變，空勤直升機常無法起飛，仰賴地面部隊長時間步行前往；消防局緊急救護科長郭俊宏指出，面對醫療資源無法即時到達與後送時間過長的困境，縣府通過野外救護包整備計畫，盼能提升延時照護能力。

野外救護包分為基本生命支持（BLS）與進階生命支持（ALS）兩類，中級救護技術員可攜帶BLS協助必要的口服用藥；高級救護技術員則可攜ALS，在指導醫師預立醫囑下，針對急性高山症、過敏性休克、創傷性休克、氣喘、嘔吐等症狀給予針劑或口服藥物。

山域救援隊員顏忠雄舉例，他曾處理過1件高處墜落導致多處骨折個案，患者昏迷且背包散落不見，「當下最重要的，就是穩定生命徵象、補給與保暖」，而野外救護包藥品配置都是針對山區實際遇到的狀況設計，並在資格符合、指導醫師核准下使用。

此外，近年國人熱衷挑戰高山「祕境」，但非正式登山步道，路跡模糊，一旦迷途或受傷，往往增加救援難度。郭俊宏說，山域救援仰賴多方資訊彙整，山域嚮導往往扮演關鍵角色，協作團隊可能曾與迷途者遇到，這些第一手線索往往能縮小搜尋範圍。