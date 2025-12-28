強化山坡地防災作為 新北農業局巡檢工地守護居住安全

248251228a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為台北報導

新北市山坡地面積廣闊，約佔全市土地面積的88%，雖然孕育出許多環境優美且視野遼闊的特色社區，但面對極端氣候帶來的強降雨與颱風威脅，潛在的災害風險也隨之升高。對此新北市政府高度重視，特別針對山坡地開發案件實施監督管理，並與專業技師公會合作建立定期巡查機制，將工作重點放在災前預防。

新北市農業局在管理上極為重視開發行為的安全性，除了落實嚴謹的水土保持計畫審查制度，在計畫開工後更持續進行工地施工檢查。114年計有186件施工中的水土保持計畫案件，今年施工中檢查次數高達1018次，除了定期派員現場查核，也要確認施工現場是否完全依照核定的計畫內容執行。

除了平時的例行查核，農業局在汛期與颱風來臨前，也會特別前往工地進行防災檢查。重點項目包含臨時排水設施是否暢通、裸露邊坡是否覆蓋防護，以及現場有無設置臨時沉砂滯洪池與臨時擋土設施。這些作為能有效防止邊坡開發造成土砂流失，避免周邊社區住宅及公共設施受到波及。

嚴格的施工中檢查是為了防止人為不當開發導致災害產生，新北市透過強化坡地安全管理防線，要與市民共同守護居住安全。農業局呼籲，山坡地防災是長期且持續的工作，需要政府、專業人士以及廣大市民共同參與，才能建立更具韌性的居住環境。

農業局提醒，山坡地開發案件除了要合法申請並依圖施作，現場也要做好水土保持處理與維護，民眾更應針對永久性的水土保持設施持續加強保養。農業局將持續與專業公會緊密配合，透過巡查管理機制，將災害對居民生活的衝擊降到最低。

目前新北市持續透過嚴密的工地巡檢與災前預防，要在災害發生前就先建立完整的防護網。市府強調，只有落實每一項水土保持設施的維護，才能在極端氣候的挑戰下，守護每一位市民的生命財產安全，打造安全無虞的山坡地社區。

