強化岸際救援能力 海巡署與消防署簽署合作協議書

cnews204251210a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

海巡署今（10）日與消防署，正式簽署合作協議書（MOU），共同推動岸際水域救生、公安潛水、緊急救護（EMT-2）及無人機技術應用等，4大訓練項目的合作。海巡署表示，透過平等互惠、資源共享模式，希望能提升岸際救援能力。

海巡署長張忠龍表示，隨著國人親海意識提升及參與水域活動頻率增加，岸際救援的需求逐年提升。海巡署與消防署經過數月的緊密協調，今天正式宣布將以平等互惠、資源共享的合作模式，相互提供訓練師資、場地及裝備支援，進一步提升訓練的效率與效果，實現雙贏的局面。

廣告 廣告

消防署長蕭煥章表示，海巡署在岸際水域救生領域，擁有深厚的專業積累，這是在水域救援中不可或缺的利器。而消防署在緊急救護、水域救生及遙控無人機應用方面，也累積了寶貴的實戰經驗與技術。藉由雙方訓練資源整合，將各自的優勢化為共同的優勢，個人的力量可轉化為團隊的巨大力量。

cnews204251210a02

海巡署表示，合作協議不僅涵蓋雙方人員的實務訓練，還涉及先進技術的運用，如無人機應用於救援現場，可大幅提升救援行動的效率和準確性。這不僅強化雙方人員的專業技能，更培養救援時的應急反應能力，確保在危機時刻，能迅速有效行動。合作正式啟動消防署訓練中心，與海巡署教育訓練測考中心資源整合，是提升我國救援效能的重大里程碑。

海巡署表示，教育訓練測考中心，規劃明年3月由消防署訓練中心，協助辦理緊急救護（EMT2）複訓專班，提升海巡人員緊急救護專業技能，並建立制度化訓練機制；另外依海巡署勤務需求，規劃上半年派員參訓無人機操作師資訓練班。希望透過攜手合作，為我國岸際水域救援體系注入新的能量，堅信雙方能夠在未來的救援工作中達成更佳的成果，共同守護人民生命財產安全。

照片來源：海巡署提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

流動藥頭 警分逮2嫌50歲機車男還企圖催油門逃

預約制虛擬貨幣實體店 單月近40人被騙逾3500萬元

【文章轉載請註明出處】