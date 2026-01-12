強化帳密安全 落實三大防護原則

資安署署長蔡福隆強調帳密安全重要性。（圖：資安署提供）

針對近期日益嚴峻的網路入侵威脅，數位發展部資通安全署提醒，常見之弱密碼 如 「 123456 」 、「 admin 」或以鍵盤排列順序設定之「QWERTY」等這類密碼，利用自動化工具幾乎可瞬間破解，並呼籲民眾切勿使用。此外，資安署亦示警避免在社群媒體、電子郵件與網路銀行使用相同密碼，一旦其中一個遭駭，將導致各平台、服務的帳密連鎖遭竊不得不慎。

為有效防範此類風險，資安署提供三大帳密防護原則：一、強化密碼複雜度：密碼長度至少15個字元，並混合大小寫英文、數字及特殊符號，或使用密碼管理工具生成及管理密碼，避免使用個人生日、電話等易被猜測資訊。

二、啟用兩步驟驗證：以使用密碼登入外增設第二個驗證步驟，如開啟簡訊驗證碼、臉部或指紋驗證，使用身分驗證器等，並優先為網路銀行、Google、LINE、社群媒體等重要網路服務進行設置。

三、定期檢視登入活動：建議定期檢視帳號登入紀錄，透過檢視登入的時間、地點或裝置設備，檢查是否存在異常存取，如發現不明登入足跡，應立即登出所有裝置並更換密碼。



資安署強調，帳號安全攸關民眾的隱私與財產，強化密碼設定加上啟用兩步驟驗證，將可大幅度減少帳密遭盜用情形，保障國人隱私與財產安全。