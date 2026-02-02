強化性騷擾防治觀念 新北婦幼警再赴味全龍啦啦隊宣導

《圖說》新北警婦幼隊與味全龍啦啦隊合影。〈新北警婦幼隊提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市政府警察局婦幼警察隊長期投入性別暴力防治及被害人保護工作，持續透過宣導方式強化社會各界對相關議題的重視。繼去年受邀前往中華職棒味全龍啦啦隊進行性騷擾防治宣導後，因反應良好，今〈2〉日再度受邀進行宣講，展現警政機關與職業運動團體跨界合作的成果。

新北警婦幼隊表示，職棒啦啦隊成員因工作性質具高度曝光度，與球迷互動頻繁，無論於球場、公開活動或日常生活中，皆可能面臨性騷擾或跟蹤騷擾等風險，因此有必要建立正確的法律觀念與自我保護意識。此次宣導內容即以實際案例為基礎，說明性騷擾及跟蹤騷擾行為的認定標準與法律責任。

《圖說》新北警婦幼隊向味全龍啦啦隊示範防身術。〈新北警婦幼隊提供〉

宣講過程中，婦幼警察隊針對常見情境進行說明，協助成員辨識不當行為徵兆，並提醒遇有相關情形時，應即時尋求協助，善用報案、申訴及相關保護資源，以保障自身權益與人身安全。

活動現場互動踴躍，味全龍啦啦隊成員於宣講後表示，透過此次課程，對於性騷擾及跟蹤騷擾的法律界線有更清楚的認識，也提升了面對相關風險時的警覺性，對於建立安全、尊重的工作環境具有實質幫助。

《圖說》新北警婦幼隊向味全龍啦啦隊宣講。〈新北警婦幼隊提供〉

新北警婦幼隊同時呼籲，球迷應以理性、尊重的態度支持表演者，避免出現過度靠近、尾隨、偷拍等不當行為，共同維護健康的應援文化。

婦幼警察隊表示，未來將持續走入企業、校園及社區團體，推動性別暴力防治及法治教育，透過多元宣導方式與跨界合作，提升社會大眾對性騷擾及跟蹤騷擾議題的認知，營造安全、友善的生活與職場環境。