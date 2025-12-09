強化應變機制 中捷模擬演練列車火災

受傷旅客送醫。

▲受傷旅客送醫。

近期香港大埔宏福苑火災引起社會對火災議題的關注，台中捷運汲取今年5月南韓首爾地鐵縱火事件，日前在捷運高鐵台中站至烏日站間辦理列車火災事故情境演練，特別邀請捷運警察隊及消防局烏日分隊共同參與，透過真實化的狀況設定，全面檢視第一線人員自主應變能力及跨單位整合協作機制。

中捷公司表示，這次演練於上週凌晨營運結束後舉行，情境設定為旅客於車廂內引燃汽油罐縱火，火勢延燒造成犯嫌及周邊旅客受傷，行控中心接獲列車偵煙器告警及旅客按壓緊急對講機通報後，立即指揮站務人員執行疏散準備，通報警察、消防、救護等外援單位到場支援，並廣播請旅客以滅火器協助滅火。

廣告 廣告

由於火勢造成列車停滯於站間，有旅客自行操作開門把手逃生，行控中心接獲告警後立即執行軌道斷電，站務人員隨即趕赴現場疏散旅客，後續引導警察、消防、救護人員前往事故區域。待狀況排除後，維修人員展開搶修作業，將事故列車移回機廠，受影響車站也在完成所有安全檢查後，恢復正常運轉。

中捷公司指出，每節車廂前後處均配備滅火器，各車站也設置滅火器、消防栓箱及火警自動警報等消防安全設備，除定期檢查外，各車站每半年均會依程序辦理消防組訓，並邀請轄區消防分隊到場指導，以提升第一線同仁於外援單位抵達前的自主應變能力，同時深化與消防、警察等外部單位的協作默契。