強化我國海上動脈！ 立院三讀通過「海纜七法」

立法院會今（16）日三讀通過「海纜七法」中的《電信管理法》、《氣象法》、《商港法》及《船舶法》4項修正案，包括非法危害海纜設備可逕行沒收、船舶無正當理由不離港可沒入、非法危害氣象設施可處200萬元罰鍰等；再加上9日通過的《電業法》、《天然氣事業法》、《自來水法》3項修正案，「海纜七法」修正案已全數完成三讀。

海纜七法修正案全數三讀！ 破壞海纜加重處罰

「海纜七法」修正案週二在立法院全數三讀過關。為了解決海底電纜頻頻斷裂問題，行政院會於今年9月18日通過「海纜七法」修正草案；12月9日，立法院三讀通過《電業法》、《天然氣事業法》、《自來水法》，並於16日再度三讀通過《電信管理法》、《氣象法》、《商港法》及《船舶法》。

海纜七法修正案全數三讀。圖／台視新聞製圖

保護海底通訊！ 非法危害海纜設備可沒收工具

「海纜七法」修法重點在於擴大保護海底通訊、電力電纜，以及天然氣、自來水等設施，並強化刑責，對故意及過失侵害行為均設有刑責。因過失毀壞、危害氣象設施者，處6個月以下有期徒刑、拘役，或併科200萬元以下罰金。竊取、破壞海纜相關設備的犯罪工具，不問所有權，一律沒收。另新增應裝設船舶自動識別系統船載台，並授權主管機關對滯留或偽冒身分船舶，採取移泊、沒入等措施。

另外，若商港區域內停泊之船舶有異常滯留、妨礙船席調度或港區安全等情形時，得令其於3個月內離港，或指定地點命其移泊。

海纜七法修法重點。圖／台視新聞製圖

如今，「海纜七法」修正案全數三讀通過，期盼能有效防堵海纜破壞行為，強化港口與海域秩序，確保國安、通訊與民生安全。

台北／陳可親、班瑪旺嘉 責任編輯／蔡尚晉

