強化戰力特別預算建「台灣之盾」 顧立雄曝七大軍購項目
國防部長顧立雄今天（11/26）上午於總統府記者會中說明，為了應對台灣面臨空前未有的威脅，將提出1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算，規劃達成7大目標，包括打造空中重層攔截網，也就是「台灣之盾」，擴大防護區域、可攔截遠程變軌導彈。引可攔截遠程的變軌導彈。進AI強化指管C5ISR，並且規劃購買遠程精準火砲、打擊飛彈、反裝甲飛彈等、無人機、無人艇等武器系統，發揮不對稱戰力，強化作戰韌性，落實賴清德總統宣示，在2027年達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，2033年進一步建成高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力的目標。
顧立雄在今天（11/26）上午於總統府記者會中說明，為了應對台灣面臨空前未有的威脅，因此必須強化作戰韌性與不對稱作戰能力。在這次提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算，顧立雄指出，將達成有效確保國人生命與財產安全的七大目標。
顧立雄指出，第一目標為打造空中重層攔截網，規劃籌獲各類型的防空飛彈及反彈道飛彈以打造「多層式」、「整合式」的防空系統提升攔截力，並協同現有的愛國者飛彈 提高攔截空城與擴大防護區域，並可攔截遠程的變軌導彈。
第二目標為強化指管與決策輔助，首先規劃升級指管通電網型也就是C5ISR情監偵系統， 優先整合數位化的指管 強化戰場覺知 更憑藉數位通訊與網路傳輸 形成網路化指揮管制系統達到共享戰場情質形成共同作戰圖像 其次規劃籌獲AI人工智慧戰場輔助情報決策模組，導入人工智慧分析及時預測動態威脅 提供指揮官戰場的圖像及建議，來進行快速決策。
第三目標為建立多層次削弱的能力，顧立雄表示，首先規劃籌獲精準火砲，可結合現有的各種火砲 遂行灘岸火殲 及縱深作戰之精準火力支援任務。此外，期望藉由導入高科技裝備可節省人力，卻能夠打得更遠、更準。並且規劃籌獲人攜及車載式的反裝甲飛彈，運用其高效裝甲的能力可擊毀各類的戰甲車。
顧立雄指出，第四目標是強化遠程精準打擊能力，規劃籌獲精準飛彈火箭，可有效精確打擊反制敵方的遠程火力，並執行跨區的火力增援，阻敵登島企圖 。
顧立雄也表示，第五目標是強化作戰韌性，規劃籌獲無人艦艇、無人機，具有遠距的艦艇能力可發揮提早預警，也具備通訊中繼的能力，確保通訊指管韌性。
顧立雄也說，另外籌獲攻擊無人機無人艇，具備小型匿蹤高效性能，可提升不對稱戰力更可以發揮即偵即打，縮短作戰反應時間。另一方面，為了強化守備體系戰場的阻絕能力，規劃籌獲機動阻絕器材，可快速佈設強韌的阻絕有效阻敵機動，同時節約佈設的人力，增加用兵彈性。
第六個目標是提升軍備量能，規劃增加軍備產能與戰備彈藥的存儲擴充產線降低外購的比例 且增加戰備存量強化防衛韌性。另外借台美共同研發及採購合作 加速獲得國軍迫切需要的武器彈藥並導入新興軍事科技提升作戰能力。至於第七項目標則為以國防帶動經濟效益。
更多太報報導
八年投入1.25兆國防特別預算！賴清德：三目標應對迫切威脅
全文／拒絕屈辱用「中國台灣」換取和平！ 賴清德 提1.25兆「國安行動方案」
賴清德提1.25兆國防特別預算案 民進黨團：家庭富裕就會買保險箱
其他人也在看
賴投書美媒宣布「追加1.25兆國防預算」 藍委轟：有必要阿諛諂媚到如此？
[Newtalk新聞] 總統賴清德投書美國媒體《華盛頓郵報》，提及政府將提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項 400 億美元（約新台幣 1.25 兆）的追加國防預算，用於重大對美軍購、強化台灣不對稱作戰能力。對此，國民黨立委許宇甄今（26日）痛斥，如此巨額，足以重塑國家財政結構與戰略路線的重大決策，不在國內公開說明，卻繞過國會、台灣社會，以對外投書的方式優先讓美國知情。難道在賴清德心中，向美國交心比向台灣人民負責更重要？有必要阿諛諂媚到如此？ 賴清德的投書內容，闡述台灣面對區域安全變局的核心戰略四大重點方向，包含：深化印太友盟與全球夥伴合作、現代史上最大規模的軍事投資、擴大國內國防軍工產業基礎、穩健堅定於守護國家主權。就軍事投資，台灣國防預算已近年翻倍，明年將提升至 GDP 的 3.3%，2030 年前目標達 5%。 許宇甄質疑，這筆軍購特別預算勢必要透過舉債籌措，但賴政府至今拿不出任何具體需求項目，更沒有國防改革的整體藍圖。既無新戰略、無新兵力結構，也沒有新戰術與採購配套，卻端出一個如天文數字般的金額。這究竟是國防預算，還是對美「過境外交」的政治投名狀？賴清德是在向美國總統新頭殼 ・ 1 小時前
日本擬在距台110公里處 部署中程飛彈 共軍連2週在黃海演訓 小泉進次郎旋風視察西南諸島 北京炒作琉球地位未定論 反制高市挺台論 美國和平計畫能讓烏俄終戰？｜全球聊天室｜#鏡新
6:38 小泉進次郎 視察西南諸島 8:14 陸戰隊66旅赴關島移地訓練 ◎中日關係緊張情勢不斷擴大。中國在靠近日本的渤海、黃海海域連續發布多波軍事演訓，被視為回應日本首相高市早苗的台海言論。北京多年來在釣魚台周邊的灰色地帶行動，也持續升高。面對中國軍力壓力，日本也不斷強化西南諸島防衛。防衛大臣小泉進次郎也親自視察宮古島、石垣島、與那國島等基地。 ◎除軍事行動外，中國還透過歷史敘事與外交話語發動輿論戰，包括推動「琉球地位未定論」研究，以及引用《聯合國憲章》敵國條款指日本「軍國主義復活」。在中方強勢恫嚇下，日本也加深與美國合作，但面對川普政府風格，如何與盟友協調一致應對，將成為未來印太安全局勢的關鍵。 ◎上週美國政府宣布一項「28點和平計畫」，對烏克蘭和歐洲國家投下一顆震撼彈，這個週末，烏克蘭、歐洲國家，以及美國代表，23日前往瑞士日內瓦，進一步討論相關細節，美國國務卿盧比歐緩頰，目前這只是草案，裡面的內容以及烏克蘭回覆的期限，都還有調整的空間，還是要聽取烏克蘭的想法，才會繼續進行下去。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
賴清德投書華郵！欲提升國防預算嚇阻北京
[NOWnews今日新聞]美國《華盛頓郵報》25日刊出我國賴清德總統投書，賴清德強調致力於以堅實、果斷的行動來捍衛安全與主權，將大幅提升國防預算，加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。並特別感...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
八年投入1.25兆國防特別預算！賴清德：三目標應對迫切威脅
總統賴清德今（11/26）召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，賴清德致詞時宣布，為了籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案及預算的規劃，預計在未來八年（2026-2033年），投入1兆2千5百億元的經費。太報 ・ 1 小時前
投書《華郵》感謝川普！ 賴清德宣布「增1.25兆國防預算」：打造台灣之盾
總統賴清德昨（25）日在美國《華盛頓郵報（The Washington Post）》以〈我將提升國防預算以捍衛我們的民主〉為題發表專文，向國際社會說明台灣在面對中國軍事擴張下的應對策略。賴清德強調，政府近期將提出規模高達400億美元（約1.25兆新台幣）的國防特別預算案，並承諾在2030年前把國防預算提高到GDP的5%，展現守護台灣主權與民主的決心。賴清德指......風傳媒 ・ 2 小時前
41J肉聲／「台灣有事」日本來真的！計畫在距台最近的與那國島 設飛彈部隊
日本防衛大臣小泉進次郎在本月23日，前往日本最西端、位於沖繩縣的與那國島，對陸上自衛隊在與當地的駐軍進行視察。小泉同時也提到，日本當局正在計畫於距離台灣最近的與那國島，進行飛彈部隊的部署，因此他也趁著此行，向當地村里長說明飛彈部署的相關問題，並希望獲得村民的支持。鏡報 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 21 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 5 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
吳淡如遭酸「靠運氣致富」霸氣反嗆：你相信貴人陪我60年？
作家兼主持人吳淡如近日在社群分享理財觀，強調錢自己管的重要性。她也以自身經驗提醒大眾，不要過度依賴他人處理財務，更直言外界常把成功歸因於「貴人運」，讓她忍不住提出反思。吳淡如在貼文中寫下：「理財其實很簡單，第一個原則叫錢自己管，不要交給別人。」她指出，不論黑道、白道、合法或非法的代管者，「都很貪婪」自由時報 ・ 3 小時前
烏兵傷殘慘重.舉國苦撐 川普斡旋要鉅額謝金
僅有美俄參加的烏戰和平協議，能讓烏克蘭人甘願接受嗎？美烏在日內瓦協商，同一時間俄羅斯狂轟猛炸烏克蘭各地，一周內造成烏克蘭數十人罹難。三年多來戰爭讓烏克蘭青壯年階層付出慘重代價，許多失去肢體退伍的傷殘士兵，等國家補助製作義肢，已有8萬人在排隊，現在起可能要等到10年後才有義肢。美國總統川普卻一再批評烏克蘭對美方斡旋不知感謝，美國甚至要求從重建烏克蘭的俄羅斯凍結資產利潤中獲取50%的回報。川普政府此舉，讓美國前國務卿凱瑞批評「令人作嘔」。儘管面臨國內外的巨大反對，烏克蘭總統澤倫斯基仍需在川普開出的，本週四11月27日的期限前做出回應。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 17 小時前