強化戰力！ 一年義務役投入「聯勇操演」實彈測考

台北市 / 綜合報導

行政院最新施政報告出爐，今(2026)年起一年期的義務役士兵，將編成建制步兵營，並走出駐地，配合志願役為主的聯兵旅，進訓俗稱「聯勇操演」的三軍聯合火力實彈測考。對此，專家就表示，經由調整，可以讓人力資源都花在刀口上，而根據目前國軍現行編制，研判這批義務役步兵營，很可能將編入，南北5個步兵旅，對此專家也表示，有新武器相關編制，還是有可能會改變。

200公尺距離，紅隼火箭彈搭配光學瞄準鏡，每一發都精準命中目標，而且操作學員全部都是義務役，下令聲音，行政院最新施政報告出爐，今年起一年期義務役，將編成建制步兵營，更首度規劃配合志願役為主的聯兵旅，進訓俗稱「聯勇操演」的三軍聯合火力實彈測考。

廣告 廣告

IDF戰機投放彈藥，最近一次聯勇操演，去(2025)年底恆春三軍聯訓基地進行，而未來義務役部隊也將走出駐地，甚至還將與M1A2T戰車雲豹甲車等主戰部隊，進行動態協同驗證入伍訓成果，淡江大學戰略所副教授林穎佑說：「人力資源也必須花在刀口上，義務役，或是我們講的守備旅，他可能就是在海灘這邊來進行防衛，但就現在來看的話，解放軍他不會再從灘頭逐漸打起，我們要如何讓這些義務役，可以去了解到，未來要如何去進行一些反擊作戰，我覺得都會是重點。」

而根據國軍現行編制，與地理戰略部署研判，------實這批義務役步兵營，將編入109旅虎躍部隊249旅龍虎部隊，以及101旅堅毅部隊等5個步兵旅，過去這些單位多訓練新兵，但結構調整後已轉型為守備部隊，淡江大學戰略所副教授林穎佑說：「一般來講的話，的確很有可能就是這五個部隊，在接受那麼多新裝備之後，基本上有可能會去對我們的整體的編制，都有可能會有一些新的改變。」義務役期恢復為一年實施已滿3年多，役男戰力也正式進入關鍵驗證期。

原始連結







更多華視新聞報導

首梯1年義務役將退伍 部分役男學無人機、刺針飛彈

中國實彈演習又來 激怒紐澳又反制越南

持「台灣退伍令」享中國退伍軍人優惠 掀兩岸論戰

