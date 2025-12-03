強化戰力！ 賴總統首度視導教召部隊「無人機操作」

國防部推動後備戰力提升計畫，首度把無人機操作納入教召課程，盼能強化地面部隊的偵蒐能力。總統賴清德今（2日）也前往宜蘭視導訓練情形。（圖／東森新聞）





國防部推動後備戰力提升計畫，首度把無人機操作納入教召課程，盼能強化地面部隊的偵蒐能力。總統賴清德今（2日）也前往宜蘭視導訓練情形。

後備召員全副武裝，手持65K2步槍穿越建物，模擬城鎮戰情境，紅軍展開攻擊，現場槍聲與砲聲不斷，召員衝鋒展現訓練成果。今年起教召課程更加入科技化訓練。未來教召除了要上戰技課程，也需學習操作軍用商規的Hummer 2多旋翼偵察無人機。

教官要求召員熟悉無人機的飛行要領，國軍編列7億2417萬元預算，採購850架微型無人機。Hummer 2 的飛行時速約72公里，導控距離可達5公里，能即時回傳畫面，顯著提升偵查能力。

總統賴清德也在現場視導召員架設阻絕設施，協力拉起流刺網，並向召員強調，唯有靠實力才能換取真正和平，如果沒有足夠力量做後盾，任何形式的和解最終都會淪為投降。

政府透過破兆國防特別預算強化戰力，但國軍加薪政策卻引發爭議。戰鬥部隊加給今年調整為7000至12000元，一名連級排長加給後的薪資可達7.8萬元，反而高於位階較高、薪資約6.7萬元的營級參謀官，引發軍中反彈。

立委徐巧芯批評，目前的加給設計，造成軍階較高的官兵薪水反而比較低，形成薪資亂象。她指出，執政黨急就章調整各項加給，是導致問題的原因。國軍薪資與加給制度該如何調整，再度引發朝野討論。

