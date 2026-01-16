強化戰時彈藥供應 台灣攜手美國聯合生產155mm砲彈

155毫米口徑砲彈。 圖：翻攝陸網/每日頭條(資料照片)

[Newtalk新聞] 美國軍媒《The Defense Post》報導，國防部軍備局局長林文祥中將透露，台灣已開始與美國進行155mm砲彈的聯合生產初步工作，以因應中國威脅及潛在供應鏈中斷，確保國內彈藥自給自足。這項合作直接關聯台灣今年預計從美國引進的M109A7自走砲，解決本土彈藥與美製裝備的兼容性問題。

林文祥表示，鑑於烏克蘭與俄羅斯戰爭中155mm彈藥的廣泛使用與高需求，台灣積極推動台美合作計畫，以避免戰時彈藥短缺。他強調，若合作順利，可擴大至其他武器與彈藥生產。國防部計畫投入約140億新台幣（約4.43億美元），在裝備局第202廠興建自動化砲彈生產線，並升級既有設施，目標到2027年將155mm彈藥產能提升至烏俄戰爭爆發時的15倍，從原本的「和平時期低產能」轉向「戰時高強度自給自足」模式，以應對高消耗戰爭需求。

此項美台軍事合作延續2022年華盛頓考慮的武器共同生產模式，包括技術轉移或在美國使用台灣製零件組裝。作為台灣主要國防供應國，美國此舉不僅強化台灣防衛能力，也回應全球155mm彈藥需求激增的趨勢。美國陸軍投資近6.4億美元採購高爆彈，並計劃在2026年中旬前將月產量提升至10萬發。歐洲方面，波蘭國營企業與英國BAE系統公司合作建廠，比利時也在瓦隆尼亞（Wallonia）開設生產線，以減少對外依賴。

155mm砲彈為北約標準口徑，長約0.6公尺、重約45公斤，用於遠程打擊、反砲兵作戰及區域火力支援，廣泛裝備於美製M109帕拉丁（Paladin）、德製PzH 2000（Panzerhaubitze）自行榴彈砲及法製CAESAR自走砲等系統。在中國持續軍事施壓下，此合作被視為台灣提升國防自主的重要一步。

砲彈生產包含彈體鋼材加工、高爆藥劑填充等其他相關產業製造生產，擴大產能狀況下，連帶將擴大需求，可能帶動相關周邊產業成長，創造多贏局面。

