強化戰爭嚇阻 金正恩釋訊號：未來5年將續推飛彈發展

根據《路透社》報導，北韓領導人金正恩在2025年最後一季視察多家主要軍需企業時，暗示北韓未來5年將持續推動飛彈發展。報導引述北韓官媒《朝中社》（KCNA）的說法指出，金正恩提到，國內「飛彈與砲彈生產部門」在「強化戰爭嚇阻」方面至關重要。

KCNA報導稱，金正恩已核准關於主要軍需企業現代化的文件草案，將提交給預計於2026年初召開的重要黨代會，該場黨代會預期將制定北韓下一個5年的發展計畫。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

不滿美制裁報復！北韓今中午朝東海發射飛彈 疑落日本專屬經濟海域外

高市早苗喊話與金正恩會談 為解「北韓綁架日本人問題」開創突破口

川習會週四南韓登場！ 川普：不確定談不談台灣