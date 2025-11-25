強化打擊毒品戰力！新北警打造專業緝毒菁英團隊

【警政時報 徐煜勝/新北報導】當新興毒品一而再、再而三的轉換形式，偽裝成市售糖果餅乾、香菸、奶茶包或各種零食，並增加水果風味，標榜「香甜、放鬆、新潮」等口號，吸引大量青少年、學生族群購買、施用時，殊不知毒品危害早已深入社會深處；又近期俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯類毒品屢遭濫用，施用毒品後駕車肇事案件頻傳，令全國民眾深惡痛絕，危害社會治安甚鉅，新形態毒品犯罪手法不斷翻新，警方在查緝、防制毒品上的各項作為，必須與時俱進，是一個沒有假期的艱鉅任務，考驗著緝毒團隊的智謀及執行力。

新北警查獲1172塊海洛因磚現場畫面。（記者徐煜勝翻攝）

【成立毒品查緝溯源中心 強化查緝毒品效能】

新北市於民國95年即成立「毒品危害防制中心」（毒防中心），秉著「反毒、緝毒、戒毒、拒毒」四大目標，整合警政、社政、衛政、教育、勞政等資源，從前端預防宣導至末端處遇扶助，加以警力強力查緝作為，期能減少毒品新生人口；為建構更完善的反毒網絡，在民國106年宣布啟用「毒品防治辦公室」(毒防辦)，並同步在警察局成立「毒品查緝溯源中心」，下設「策略研析組」及「查緝行動組」，以專人、專責加強毒品防制深度與強度，強化打擊毒品的策略布局及查緝力道。

廣告 廣告

0305擊落麻毒專案查獲各式毒品。（記者徐煜勝翻攝）

【策略研析組 查緝行動組 專責又合作】

新北市警察局刑警大隊是新北市政府刑事特業幕僚，毒品查緝溯源中心更是整個新北市緝毒工作的主要角色，具有專業性、核心位階及不可取代性，犯罪者為了躲避警方查緝，犯罪手法也變得更加多元，技術也更精進，警方必須通盤掌握毒品犯罪脈絡，才能有效遏止毒品愈加氾濫。

【專責出現成效 緝毒績效再提升】

113年3月間，新北警經由數據資料庫分析警察機關查獲第二級毒品大麻之重量及人次，研判國內藏有大量施用大麻之黑數，進一步窺知施用第二級毒品大麻者之習性，馬上報由臺灣高等檢察署、刑事警察局整合各地方檢察署及警察機關，執行「0305擊落麻毒專案」，查獲287件、292人、查獲大麻栽種場4處，114年9月再次實施雷霆掃毒行動，查獲涉案犯嫌70件、70人，起獲大麻等毒品1,350公克，有效挖掘全國施用大麻黑數，成效斐然。

新北市警方破獲「1172陸上最大宗海洛因毒品走私案」。（記者徐煜勝翻攝）

【溯毒、追人、斷金流 積極落實無毒家園願景】

有效防制新型態毒品，查緝深度、打擊強度、情資廣度，三者缺一不可，新北市「毒品防治辦公室」整合市府教育局、衛生局、社會局、警察局等單位聯手，分別在預防、查緝、處遇三面向通力合作，共同辦理新型態毒品防制工作，打擊毒品犯罪是一場沒有假期的戰爭，新北警勢必全力守護治安與所有市民的健康，宣示打造新北成為無毒家園。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光