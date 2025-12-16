強化打擊販毒集團！川普破天荒將芬太尼列為「大規模毀滅性武器」

美國總統川普15日簽署了一項行政命令，正式將芬太尼歸類為「大規模毀滅性武器」。這項舉措旨在為美國政府打擊非法合成藥物走私提供額外的法律火力，同時可能對美國未來對中國大陸的政策以及川普政府在西半球的軍事部署產生深遠影響。川普在橢圓形辦公室簽署命令時表示，毒品流入美國已成為「對美國的直接軍事威脅」。

川普將芬太尼歸類為「大規模毀滅性武器」。 （圖／《美聯社》）

《POLITICO》15日報導，該項行政命令指出，芬太尼具有極高的致命性，每年造成數萬美國人死亡；此外，川普政府已將一些跨國犯罪集團認定為外國恐怖組織，認為這些組織正利用芬太尼銷售來資助破壞美國國家安全的活動。

儘管這項將毒品歸類為「大規模毀滅性武器」的行動近乎史無前例，但此舉將為美國提供額外的法律正當性，賦予其針對販毒集團使用軍事力量的法律依據。歷史上，小布希（George W. Bush）政府就曾以伊拉克擁有「大規模毀滅性武器」為理由，作為入侵該國和推翻海珊（Saddam Hussein）政權的法律依據。

據報導，芬太尼這種合成藥物主要經由墨西哥進入美國，當地販毒集團利用從中國大陸進口的「前體化學品」進行製造。此外，包括寮國、緬甸和泰國在內的東南亞「金三角」地區，芬太尼產量也正在激增。由於芬太尼可以在簡易實驗室中輕易製造，這使得當地政府在根除生產的挑戰更加艱鉅。

美軍攻擊委內瑞拉運毒船畫面。（圖／翻攝自Truth Social）

此次定性的時機尤其引人注目，外界正猜測美國可能對委內瑞拉領土上涉嫌販毒的目標進行地面打擊，作為對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）施壓的一部分。儘管委內瑞拉被視為古柯鹼走私的中心，而不被認為是全球芬太尼走私的主要來源。然而，美國政府已指控活躍在委內瑞拉的販毒集團向美國走私芬太尼，並以此為藉口，為在加勒比海對涉嫌販毒的船隻使用「致命武力」的行為進行辯護。

此外，美國先前也曾提出對哥倫比亞和墨西哥的販毒集團發動軍事打擊，外界普遍預期美國最終會將注意力從委內瑞拉轉移到來自這些國家的犯罪集團。

