強化打詐！頻繁設定「約定帳號」 金管會列入可疑帳戶

金管會為強化打詐，把8大可疑或異常態樣新增或調整列入「第二類帳戶」，共有14種可疑樣態。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會昨天(3日)預告修正「存款帳戶管理辦法」，其中，把8大可疑或異常態樣新增或調整列入「第二類帳戶」，共有14種可疑樣態，並首度增列銀行在遇有重大或急迫情形時，可直接通報臺灣高等檢察署，以提升執法機關偵辦效能，即時阻斷非法金流。金管會表示，預告日期為60天，預計最快今年4月中旬上路施行。

本次修正重點在於適度擴大「第二類帳戶」的認定範圍，也就是金融機構必須提高警覺的態樣，新納入的異常交易態樣，包括：短期間內頻繁申請開戶或設定約定帳號，且無法提出合理說明者；非本國籍人士身份異常，如居留證遭註銷、逾期居留或勞動或移民機關通報行蹤不明者。

還有，手機號碼重疊，開戶留存手機號碼與同一銀行內「警示帳戶」開戶人留存的號碼相同；帳戶所連結的虛擬帳號，於一定期間內多次遭通報列為警示；銀行得知客戶已被通報為失蹤人口；屬司法警察機關所列疑涉詐騙之境內金融帳戶等。

對此，銀行局副局長王允中指出，考量執法機關偵辦不法案件經驗，以及過去銀行業者實務運作狀況，主要增加疑似不法或顯屬異常存款帳戶的態樣。其中，銀行對疑似不法或顯屬異常交易的存款帳戶主要分成兩類，第一類為「確定不法」帳戶，銀行一發現這類帳戶就要通報，包括偽冒開戶、警示帳戶與衍生管制帳戶。

至於「第二類帳戶」，王允中說，如果銀行觀察到類似態樣，須提高風險管理、持續監控，若發現確有不法行為，需通報警察機關，若銀行判斷有重大或急迫情形，也可通知高檢署，以利檢查機關及早介入調查。

不過，王允中說明表示，列入「第二類帳戶」不代表一定是不法，而是銀行金融機構必須「加強控管」與「查證」，如果，若查證後確定不法，才須採取不同措施，包括結清、凍帳戶、凍部分帳戶等。

銀行局官員表示，本次修正重點之一是強化通報效率，因為過去銀行發現異常，通常只會通知司法警察機關，未來配合高檢署推行「可疑帳戶預警中心制度」，若銀行發現第二類帳戶，有重大或急迫之疑似不法情形，可直接通知高檢署，第一時間介入調查。

此外，金管會表示，跨部會已經達成共識，如果高風險外籍人士符合「聘僱期滿離境」、「終止雇傭契約離境」、「行蹤不明」或「因非法入境工作遭查處收容」等四種情況，金融機構可暫時凍結其帳戶，該項機制已在今年1月上路。

