強化技職教育！中臺科大辦專業外語競賽 全國600位學子展現專業語文實力

專業英日文能力大賽參賽選手合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為呼應「2030雙語國家政策」並強化技職教育的國際競爭力，由國立臺灣科學教育館、國立臺灣師範大學等單位主辦的「科學與科普專業英文大賽」及「專業英日文詞彙與聽寫能力大賽」，日前於中臺科技大學盛大舉行。兩項競賽吸引中區共653位師生參與，透過科學、商業、工程與餐旅等多元領域的語文測驗，讓學生在熟悉的專業脈絡中強化英日文能力，成功搭起技職專業與國際溝通的橋樑。

中臺科大陳錦杏校長勉勵選手。（圖/記者廖妙茜翻攝）

活動邀請教育局、大專校院、高中職長官親臨指導，與會來賓齊聲肯定專業英文競賽對學生帶來的深遠影響。臺中市教育局蔣偉民局長強調「過程比結果更重要」，讚許學生勇於挑戰自我，提升專業英文能力；國立臺灣科學教育館佟冠誼專員指出，科教館長官甫上任便深刻體認推動科學與科普專業英文的重要性，立即聯合北、東、南的大學共同推動，體現對此教育方向的戰略眼光與長期投入的用心。

參賽選手們認真作答。（圖/記者廖妙茜翻攝）

大會主席戴建耘教授提醒參賽者應持續累積專業與語言能力，並指出競賽證書將成為升學面試的重要加分項目；中臺科大陳錦杏校長強調，對技職體系學生而言，「專業英文是非常重要的」，而此競賽正能有效強化此核心優勢，使其在全球舞台上更具競爭力，完美詮釋了活動的辦理初衷。多位大專校院、高中職校長也鼓勵學生把握區域性競賽的經驗，藉此拓展視野、累積自信，形成學習動力與職涯優勢。

科學與科普參賽選手大合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

中臺科大已連續第三年承辦此區域性競賽，今年度除提供完善的比賽場地外，更貼心設置休息空間並準備茶點，讓來自各縣市的參賽師生在最佳狀態下迎接挑戰。中臺科大陳錦杏校長表示，連年承辦不僅展現學校推動技職雙語教育的承諾，更帶動校內學生對專業英文競賽的興趣，使競賽成為推動技職國際化的重要動力。未來中臺科大將持續與各教育單位合作，推動多語能力與專業學習的深化，透過實踐「SDG 4優質教育」，培育具備國際競爭力的專業人才。