強化把關動物福利 苗縣無預警抽查寵物繁殖場
（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗「人人犬舍」近300隻犬隻被割聲帶引發眾怒，動保人士質疑評鑑流於形式。縣府檢討後，重新規範查核流程，今天無預警抽查繁殖業者，盼杜絕積弊，強化把關動物福利。
苗栗縣「人人犬舍」爆發不當飼養繁殖及割除犬隻聲帶，縣府重罰業者新台幣480餘萬元、廢止特定寵物業許可證，並依政風調查結果懲處業務相關人員，其中動物保護防疫所長遭降調職務；犬舍273隻品種犬則全數沒入，分批開放認養。
目前正值苗栗縣議會開議期間，「人人犬舍」事件成為議員質詢焦點。縣長鍾東錦今天在議會答詢時強調，事件發生後，即重新檢討查核、評鑑流程，設置「獨立督導」制度，針對縣內35家繁殖寵物場所不定期抽查，除縣府人員，也會配合動保人員及社會公正人士一起評鑑，過程並要求錄音錄影，絕不容許再有類似虐犬事件發生。
苗栗縣政府晚間透過新聞稿表示，今天執行首次無預警抽查行動，動物保護防疫所臨時接獲通知後立刻集合，由督導洪志彥會同農業處副處長蔡政新率隊前往繁殖場所；另邀集新竹市寵物商業同業公會理事長顧弘庭陪同，讓查核過程更公開透明。
縣府指出，查核對象為出發前自農業部「特定寵物業管理系統」下載業者清冊，由查核委員自清冊抽出序號隨機決定，避免業者提前準備，也確保稽查結果呈現真實現況。
縣府表示，今天查核結果，整體大致符合規定，但發現有犬隻已賣出卻尚未將寵物登記資料轉讓至新飼主名下，動防所現場要求業者限期改善，後續辦理複查，以確認業者確實改善。
縣府表示，查核結果將以月報方式公開，按月公告查核進度、完成家數與改善情形。希望透過更完整的管理與監督，讓每一隻動物都能被看見、被照顧，也讓繁殖管理回到最健康的軌道上。（編輯：張雅淨）1141127
