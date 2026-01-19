「強化指揮調度效能」新竹縣消防局第四大隊揭牌啟用

新竹縣政府消防局第四大隊揭牌典禮後，縣長楊文科與地方民意代表、消防局幹部及消防同仁合影留念，象徵縣府攜手地方強化公共安全、完善消防整體布局的決心。（圖/記者張家燁翻攝）

【警政時報 張家燁／新竹報導】新竹縣政府消防局今（19）日於寶山鄉大崎村集會所舉辦「消防局第四大隊揭牌典禮」，宣告第四大隊正式成立並啟用臨時大隊部，縣長楊文科親自出席，與多位縣議員、科學園區管理局代表、寶山鄉長邱振瑋、北埔鄉長莊明增、峨眉鄉代理鄉長田昭容，以及消防、義消同仁共同見證新竹縣消防體系發展的重要里程碑。

新竹縣長楊文科於消防局第四大隊揭牌典禮中致詞表示，成立第四大隊是因應科學園區高風險特性的重要布局，期盼透過超前部署，全面提升防救災量能，守護縣民生命財產安全。（圖/記者張家燁翻攝）

楊文科表示，新竹科學園區為縣內產業發展核心，具備高科技、高密度與高風險特性，對防救災的即時性與專業度要求甚高，縣府支持成立消防局第四大隊，正是為了強化組織量能與指揮調度效率，確保園區與周邊地區公共安全不留空窗，他也強調，災害防範要超前部署，「希望災害不要來，但萬一發生，也要把對人民生命財產的威脅降到最低。」

新竹縣政府消防局第四大隊19日舉行揭牌典禮，縣長楊文科（中）與多位縣議員、科學園區管理局代表、鄉鎮首長及消防、義消同仁共同出席，見證新竹縣消防體系發展的重要里程碑。（圖/記者張家燁翻攝）

消防局指出，第四大隊正式廳舍新建工程已於114年底完成發包，未來將設於力行三路，並管轄寶山、峨眉、北埔及二重消防分隊，守護大隘三鄉與科學園區安全，在正式廳舍完工前，特別商借寶山鄉大崎村集會所2樓作為臨時大隊部，確保行政、指揮與勤務即刻接軌，縣府也將依規劃持續推動正式廳舍與訓練中心建設，完善消防整體布局，為縣民與產業發展提供更堅實的安全後盾。

