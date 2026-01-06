強化捷運車站維安 市政顧問陳啟宏贈北捷新型防爆叉 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台北捷運近日獲得市政顧問陳啟宏捐贈的50支新型防爆叉，將優先配置在人流量較大的車站，以協助站務人員與捷運警察在面對突發事件時，能更有效地防暴制暴。此舉不僅回應了近期社會對公共運輸安全的高度關注，也補足了北捷現有防爆設備的不足。

目前台北捷運全線共117個車站，僅文湖線24個車站配置了傳統簡易型防爆叉。這些防爆叉多為固定式U型結構，價位雖低廉，但主要依靠使用者的力量壓制歹徒。若遇到體力強大的歹徒，不僅難以有效控制，甚至可能被反手奪取，反而增加了人員的危險性。



至於其他93個車站，包括板南線等高運量路線，目前皆未配置任何防爆叉，防護能量顯得不足。此次捐贈的新型防爆叉設計更為進步，桿身可伸縮，能保持與歹徒一定的安全距離，降低近身搏鬥的風險。

叉頭具備簡易的抓捕設計，並搭載回彈鎖定功能，一旦觸碰歹徒腰部便會自動合攏鎖定，能有效束縛歹徒行動，避免其逃脫或反擊。相較於傳統型防爆叉，新型設備在安全性與操作便利性上都有顯著提升。

陳啟宏表示，這批防爆叉將優先放置在人流量大的站體，協助捷運站務人員與警察在第一時間制止暴力事件，保障乘客安全。北捷也規劃加強站務人員的訓練，確保在事故發生時能熟練操作，發揮最大效用。



市議員游淑慧指出，12月19日事件後，社會大眾對捷運防爆與維安議題格外重視。捷運警察與站務人員人力有限，卻肩負維護公共運輸安全的重責。她強調，傳統防爆叉僅能依靠力量壓制，難以防範歹徒逃脫，甚至可能被奪走，存在安全隱憂。新型防爆叉具備束縛功能，對於抓捕歹徒更為有效，能大幅提升捷運系統的防護能力。

隨機攻擊事件發生後，許多網友在網路上分享防爆叉的影片，引發社會對相關設備的討論。此次捐贈不僅是對捷運安全的補強，也展現民間力量支持公共安全的決心。

游淑慧議員特別感謝陳啟宏顧問的善舉，認為這是對市民安全的重要貢獻。未來，北捷將持續檢視各車站的安全需求，逐步提升防爆設備的配置與人員訓練，確保在面對突發事件時，能以更高效率、更安全的方式保護乘客與工作人員。這批新型防爆叉的投入，象徵著台北捷運在公共安全上的一大進展，也讓市民在搭乘捷運時能更安心。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

